Az Alkotmánybíróság szerint nem hagyható figyelmen kívül, hogy Patyi András személyes adatai szerepelnek egy nyilvánosságra hozott hatos kartonon

A nyilvánosságra hozott állambiztonsági iratok között egy hatos kartonban és mágnesszalagon is megtalálható Patyi András alkotmánybíró neve, akit az irat szerint 1988. augusztus 5-én hazafias alapon szerveztek be.

Patyi Kocsis Márton fedőnéven szerepel az iratokban, az akta szerint a Belügyminisztérium III/III-as csoportfőnöksége az ifjúságvédelem területén számított rá. Patyi munkahelyeként a szegedi tudományegyetem van feltüntetve.

Fotó: Németh Dániel/444

A 24.hu megkereste az Alkotmánybíróságot, ahonnan azt válaszolták:

„Semmiképpen sem hagyható figyelmen kívül, hogy egy alkotmánybíró személyes adatai szerepelnek egy nyilvánosságra hozott hatos kartonon. Érdemben reagálni minden körülmény megismerése után fogunk.”

Fontos tudni: a jelenlegi adatbázisban olvasható dokumentumok egyrészt hiányosak, másrészt pedig a most böngészhető adatok nem alkalmasak arra, hogy azokból bárkinek az ügynökmúltja/tevékenysége pontosan beazonosítható legyen (itt írtunk részletesen arról, hogyan érdemes értelmezni a most publikált anyagokat).