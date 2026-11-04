Az NVI az igazságügyi minisztériumhoz fordult, hogy betiltsák a gyerekekkel kampányolást

Több mint száz ponton módosítaná a választási szabályokat a Nemzeti Választási Iroda: többek között betiltanák a gyerekekkel kampányolást, szigorítanák a lakcím szabályait a voksturizmus ellehetetlenítésére, és lehetővé tennék a külföldön dolgozók levélszavazását. Az RTL Híradó beszámolója szerint az iroda az igazságügyi minisztériumnak több mint száz módosítási javaslatot küldött el.

Az NVI a tervezetet kedden küldte el a minisztériumnak. A híradó emlékeztetett: a voksturizmus 2021 óta nem bűncselekmény, a választási iroda most ezen szigorítana ismét. Azt is megtiltanák, hogy a politikusok gyerekekről készült felvételeket használjanak fel kampányaikban. Emellett még az ajánlásgyűjtés szabályain is változtatnának, mivel az NVI szerint sokan visszaéltek a személyes adatokkal. Lehetővé tennék, hogy elektronikus úton is lehessen támogatni a jelölteket.

Tóka Gábor választási szakértő azt nyilatkozta a híradónak, hogy előremutatónak tartja a változtatások nagy részét, de az NVI már korábban is léphetett volna az ügyben. Szerinte évek óta tudni, hogy jelentős problémák vannak a rendszerrel, de a választási iroda az Orbán-kormány alatt nem akart foglalkozni velük.