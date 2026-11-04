Háromszor akkora volt a koffein töménysége a legerősebb presszókávéban, mint a leggyengébben egy ismert helyeken végzett teszten

Szakszerű, tudományos presszóztatás. Fotó: Kristóf Balázs/444

Mintegy mellékesen egészen érdekes eredmények születtek egy olyan laboratóriumi kávéteszten, ami egyébként nyíltan PR-célokból készült, a megrendelője ugyanis a Magyar Energiaital Szövetség volt. Az akciót láthatóan azért találták ki, hogy mérési adatokra hivatkozva, mintegy újdonságként kürtölhessék szét azt a régóta jól ismert tényt, hogy egy átlagos presszókávéban durván annyi koffein van, mint egy kisdobozos energiaitalban. (Arról többször írtunk, hogy az energiaitalok gyenge pontja amúgy sem a koffein-, hanem inkább a magas cukortartalmuk.)

Csakhogy más is kiderült belőle. A teszten 17 helyen próbavásároltak 1-1 darab eszpresszót, majd laborban, folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerrel mérték le a tételek koffeintartalmát. A helyek között volt specialty kávézó, átlagos kávézó, benzinkúti kávézó és gyorséttermi is. Az eredmény: a presszókávé definíciója annyira laza, hogy egészen eltérő mennyiségű folyadékot kaphatunk ilyen néven, amiben szélsőségesen eltérhet a koffein töménysége. Az adagok mérete a 17 tesztelt helyen 18 és 45 milliliter között ingadozott, vagyis a legnagyobb bezsákolt presszókávé - a Segafredo Italiából - két és félszer akkora volt, mint Starbucksban kapható legkisebb. Tipikus mennyiség nem létezik, a mezőnyben egyeletes eloszlásban akadtak húszon-, harminc- és negyvenegynéhány milliliteres adagok. Hasonló volt igaz az adagok 100 millilterre vetített koffeintartalmára nézve is. Sőt itt még komolyabb volt az eltérés a lista eleje és vége között. A legtöményebb presszó, amit a Bite kávézó-pékség lánc egyik tagjában vásároltak, majdnem háromszor annyi koffeint tartalmazott egységenként, mint a leghígabb, amit a Segafredóban szereztek be. A rekorder decinként 497 milligrammot, az utolsó helyezett 153-at.

Csakhogy végeredményben az számít, hogy egy adagban összesen mennyi koffeint viszünk be a szervezetünkbe. Ez pedig mindkét tényező függvénye.

Ebben a tekintetben annak ellenére volt kicsit sűrűbb a mezőny, hogy itt is majdnem pont háromszoros volt a különbség a 129 milligrammal listavezető Angel Station és a 44 milligrammal utolsó Starbucks között. De utóbbi azért végzett itt, mert az ő adagjuk mindenkiénél sokkal kisebb. Ha őket nem nézzük, az eltérés már csak kevesebb mint kétszeres az eleje és a vége között és a mezőny nagy része a 93 milligrammos átlag közelében mozgott. (Egy átlagos kis energiaitalban 80 milligramm található.) A teljes, természetesne nem reprezentatív lista itt böngészhető végig a McCafétól a Három Tarka Macskáig.