A NASA Neil Gehrels Swift Observatory

22 év után szerdán visszatér a Föld légkörébe a NASA Neil Gehrels Swift Observatory nevű űrtávcsöve - írja a CNN. A cucc másfél tonnás, kilövésekor a legkorszerűbb, több hullámhossztartományban működő technológiát képviselte, feladata a világűr leghatalmasabb robbanásainak vizsgálata volt.

Az előrejelzés az volt, hogy szerdán magyar idő szerint délelőtt fél tízkor lépett volna be a légkörbe, ám a hibahatár 11 (tizenegy) órás volt. Cikkünk élesítésekor még nem is érkezett hír róla, de legalább van időd elbújni, ha a déli szélesség 20,6 foka és az északi szélesség 20,6 foka között tartózkodsz. Mondjuk Mexikóban, Brazíliában, Indiában vagy Indonéziában.

A NASA előrejelzése szerint az űrobszervatórium alapvetően el fog égni a légkörben, de azért nem kizárható, hogy egyes darabjai a Földre zuhanjanak ebben a zónában. Ami egy 2285-2285 kilométer széles sávot jelent az egyenlítőtől északra és délre. Ebbe a sávba Európa nem esik bele, a hozzánk legközelebbi veszélyzóna olyan szubszaharai országokban húzódik, mint Mauritánia, Mali, Niger, Csád, Szudán and Egyiptom. Reméljük, hogy Orbán Gáspár nem harcol tovább a csádi dzsungelben a továbbszolgáló japán katonák mintájára. Arra, hogy az esemény közben bárki megsérüljön a Földön, a NASA szerint 1:2100-hoz az esély.