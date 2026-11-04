Megtalálták a családját az amnéziás férfinak, aki hetek óta a nápolyi reptéren élt, és csak azt tudja magáról, hogy Danielnek hívják és svéd

Egy férfi hetek óta élt a nápolyi repülőtéren, azt állította, csak a nevére emlékszik, és arra, hogy svéd. Most a hatóságoknak sikerült összekötni őt a családjával.

Daniel Fotó: Rai/Youtube

A magát Danielnek nevező férfi saját állítása szerint nem tudja, kicsoda, és azt sem, hogy került a reptérre. Az olasz hírügynökségnek annyit mondott, hogy megverték. Sajtóértesülések szerint a családja augusztus óta nem hallott felőle.

Bár a segítséget sokáig visszautasította, a nápolyi önkormányzatnak időközben sikerült a férfinak átmeneti szállást találni, és azt is el akarják intézni, hogy hazajusson Svédországba, ahonnan származik, ebben a nápolyi svéd konzulátus is közreműködik.

Daniel héderezik a reptéren Fotó: Rai/Youtube

A Sky TG24 nevű olasz tv szerint Daniel esete néhány napja látott napvilágot, amikor a repteret felújítás miatt bezárták. A férfinak sem papírjai, sem pénze, sem más személyes tárgyai nem voltak. A Rai riportja szerint Daniel nem zavart senkit a reptéren, és erőszakos sem volt. Továbbra sem világos, hogy került ebbe a helyzetbe. (via Spiegel)