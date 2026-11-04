Részegen zaklatta és bántalmazta az LMBTQ-esemény résztvevőit a pécsi férfi, pénzbüntetést kapott

Olyan vendéglátóhelyen itta magát fickósra M. Á. Zs. pécsi lakos, ahol egy előre meghirdetett LMBTQ-rendezvény zajlott május 9-én. Az ittas vádlott a bíróság közleménye szerint „többször hangot adott a rendezvénnyel, az ott fellépőkkel és a résztvevőkkel kapcsolatos nemtetszésének, a résztvevőket szóban többször sértő módon, nemi identitásuk miatt inzultálta”, ami aztán tettlegességig fajult.

Fél órával éjfél előtt a bár előtti utcán az akkor már határozottan tintás vendég szóváltásba keveredett a rendezvényt szervező nővel, S. A.-val. Eközben a vádlott két kézzel megfogta S. A. két vállát, miközben szidalmazta őt. Ezt látva a nő barátja, M. S. közbeavatkozott, a vádlott és S. A. közé állt, és kérte a vádlottat, hogy távozzon. Kissé arrébb is tolta a vádlottat. Ezt követően M. S. hátat fordított a vádlottnak és távolabb kívánt menni. Ekkor a vádlott hátulról a jobb vádliján megrúgta a nőt.

Ellentüntetők a tavalyi Pécs Pride-on Fotó: Bankó Gábor

A rendezvény résztvevői értesítették a rendőrséget, akik a helyszínen a vádlottat felelősségre vonták. Az igazoltatás közben a vádlott tovább bunkózott verbálisan a sértettel és ismerőseivel. A bántalmazás következtében M. S. sértettnek sérülése nem keletkezett, orvosnál nem járt.

A vádlott erőszakos magatartása kifejezetten a rendezvényen résztvevő közösség tagja, M. S. ellen irányult, akit az LMBTQ közösséghez tartozása miatt bántalmazott. Kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen, állapította meg a Pécsi Járásbíróság . A nyilvános előkészítő ülésen a vádlottat közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt 660.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

A vádlott és védője tudomásul vették az ítéletet, az ügyész fellebbezést jelentett be ellene a büntetés súlyosítása, a pénzbüntetés mellett végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása érdekében, így az elsőfokú határozat még nem emelkedett jogerőre.