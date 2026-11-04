Simán nyert a georgiai demokrata szenátor, akit már a 2028-as elnökjelöltek között emlegetnek

Fölényes győzelmet aratott a georgiai szenátusi választáson Jon Ossoff demokrata szenátor, aki legyőzte a Donald Trump támogatását élvező republikánus kihívóját, Mike Collinst. Az eredmény pedig várhatóan jelentősen felerősíti a találgatásokat arról, hogy a 39 éves politikus elindulhat-e a 2028-as elnökválasztáson – írja a New York Times.

Ossoff újraválasztása kulcsfontosságú volt a demokraták számára: ő volt az egyetlen demokrata szenátor, akinek olyan államban kellett megvédenie a mandátumát, ahol Trump nyert a 2024-es elnökválasztáson. Papíron ezért ő számított a legsebezhetőbb demokrata szenátornak, mandátuma nélkül pedig pártjának nemigen maradt volna esélye a szenátusi többség megszerzésére.

Fotó: ERIK S. LESSER/AFP

Ossoff azonban rendkívül sikeresen gyűjtötte a kampányadományokat, és kifejezetten harcias, Trump-ellenes kampányt folytatott. Beszédeiben korrupcióval vádolta az elnököt és családját, a Trump-kormányzatot pedig azzal, hogy veszélyezteti az amerikai demokráciát. Trumpot és szövetségeseit „Epstein-osztálynak” és „Mar-a-Lago-i maffiának” nevezte, és ezek a kifejezések nagy népszerűségre tettek szert a demokraták körében. Napokra felbolydította a Fehér Házat azzal is, hogy célzást tett Trump és fehér házi asszisztensének kapcsolatára.

Liberális populista retorikája miatt egyre többen emlegetik lehetséges elnökjelöltként, Ossoff azonban azt állítja, nem akar indulni 2028-ban, és végig akarja csinálni hatéves szenátusi ciklusát.

Az Observer korábbi portréjában azt írta, hogy a

„jó megjelenésű, kamerák előtt magabiztosan mozgó, a médiát ügyesen használó Ossoff lassú, kimért, elegáns beszédstílusa egy prédikátoréra vagy a fiatal Barack Obamáéra emlékeztet”.

Az egyik kampányrendezvényén beszéde közben a tömeg az Obama 2008-as kampányából ismert „Yes we can!” („Igen, megtehetjük!”) jelszót kezdte skandálni. A lap párhuzama nem véletlen: Obama – aki fel is szólalt Ossoff gyűlésén – szenátorként szintén tagadta, hogy indulni fog az elnökjelölti előválasztáson.

Fotó: ERIK S. LESSER/AFP

Ossoff 2021-ben került a szenátusba, korábban oknyomozó dokumentumfilmesként dolgozott, politikai mentora pedig a polgárjogi mozgalom legendás alakja, a 2020-ban meghalt John Lewis volt. Kampányában a korrupciót a megélhetési válsággal is összekapcsolta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénz politikai befolyása a hétköznapi amerikaiak kárára torzítja a rendszert. Atlantai győzelmi beszédében is keményen bírálta Trumpot:

„Elsöprő és egyértelmű győzelmekkel az amerikai nép elutasította a kudarcot vallott, hivatali ideje végéhez közeledő Donald J. Trump elnök romlottságát, korrupcióját és hozzá nem értését.”

Ossoff szerint ugyanakkor a demokraták feladata túlmutat Trump politikájának megfékezésén.

„A feladatunk nem pusztán egyetlen elnök gonoszságának megfékezése, hanem a mélyebben húzódó törésvonalak begyógyítása is”

– mondta, hozzátéve, hogy a jelenlegi pillanat nem a régi rend helyreállításáról, hanem a rendszer megreformálásáról szól.

Bár a Polymarket fogadási piacán a demokrata elnökjelöltség esélyesei között emlegetik – Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő és Gavin Newsom kaliforniai kormányzó mögött –, az odáig vezető út korántsem egyszerű. Ahogy azt az Observer is írta, Ossoff mindössze öt éve tagja a szenátusnak, és viszonylag kevés törvényhozási eredményt tud felmutatni. Zsidó származása és Izraellel kapcsolatos álláspontja szintén vitákat válthat ki a Demokrata Párt előválasztásán. A szenátor elítélte Izraelt a gázai háború során elkövetett nemzetközi jogsértések miatt, de nem volt hajlandó népirtásnak nevezni az izraeli hadműveleteket, amiért a párt baloldali szárnya bírálta. A progresszívebb jelöltekhez hasonlóan neki is komoly kihívást jelenthet a demokraták egységének megteremtése.