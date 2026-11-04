Simán nyert a georgiai demokrata szenátor, akit már a 2028-as elnökjelöltek között emlegetnek

Fölényes győzelmet aratott a georgiai szenátusi választáson Jon Ossoff demokrata szenátor, aki legyőzte a Donald Trump támogatását élvező republikánus kihívóját, Mike Collinst. Az eredmény pedig várhatóan jelentősen felerősíti a találgatásokat arról, hogy a 39 éves politikus elindulhat-e a 2028-as elnökválasztáson – írja a New York Times.
Ossoff újraválasztása kulcsfontosságú volt a demokraták számára: ő volt az egyetlen demokrata szenátor, akinek olyan államban kellett megvédenie a mandátumát, ahol Trump nyert a 2024-es elnökválasztáson. Papíron ezért ő számított a legsebezhetőbb demokrata szenátornak, mandátuma nélkül pedig pártjának nemigen maradt volna esélye a szenátusi többség megszerzésére.
Ossoff azonban rendkívül sikeresen gyűjtötte a kampányadományokat, és kifejezetten harcias, Trump-ellenes kampányt folytatott. Beszédeiben korrupcióval vádolta az elnököt és családját, a Trump-kormányzatot pedig azzal, hogy veszélyezteti az amerikai demokráciát. Trumpot és szövetségeseit „Epstein-osztálynak” és „Mar-a-Lago-i maffiának” nevezte, és ezek a kifejezések nagy népszerűségre tettek szert a demokraták körében. Napokra felbolydította a Fehér Házat azzal is, hogy célzást tett Trump és fehér házi asszisztensének kapcsolatára.
Liberális populista retorikája miatt egyre többen emlegetik lehetséges elnökjelöltként, Ossoff azonban azt állítja, nem akar indulni 2028-ban, és végig akarja csinálni hatéves szenátusi ciklusát.
Az Observer korábbi portréjában azt írta, hogy a
„jó megjelenésű, kamerák előtt magabiztosan mozgó, a médiát ügyesen használó Ossoff lassú, kimért, elegáns beszédstílusa egy prédikátoréra vagy a fiatal Barack Obamáéra emlékeztet”.
Az egyik kampányrendezvényén beszéde közben a tömeg az Obama 2008-as kampányából ismert „Yes we can!” („Igen, megtehetjük!”) jelszót kezdte skandálni. A lap párhuzama nem véletlen: Obama – aki fel is szólalt Ossoff gyűlésén – szenátorként szintén tagadta, hogy indulni fog az elnökjelölti előválasztáson.
Ossoff 2021-ben került a szenátusba, korábban oknyomozó dokumentumfilmesként dolgozott, politikai mentora pedig a polgárjogi mozgalom legendás alakja, a 2020-ban meghalt John Lewis volt. Kampányában a korrupciót a megélhetési válsággal is összekapcsolta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénz politikai befolyása a hétköznapi amerikaiak kárára torzítja a rendszert. Atlantai győzelmi beszédében is keményen bírálta Trumpot:
„Elsöprő és egyértelmű győzelmekkel az amerikai nép elutasította a kudarcot vallott, hivatali ideje végéhez közeledő Donald J. Trump elnök romlottságát, korrupcióját és hozzá nem értését.”
Ossoff szerint ugyanakkor a demokraták feladata túlmutat Trump politikájának megfékezésén.
„A feladatunk nem pusztán egyetlen elnök gonoszságának megfékezése, hanem a mélyebben húzódó törésvonalak begyógyítása is”
– mondta, hozzátéve, hogy a jelenlegi pillanat nem a régi rend helyreállításáról, hanem a rendszer megreformálásáról szól.
Bár a Polymarket fogadási piacán a demokrata elnökjelöltség esélyesei között emlegetik – Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő és Gavin Newsom kaliforniai kormányzó mögött –, az odáig vezető út korántsem egyszerű. Ahogy azt az Observer is írta, Ossoff mindössze öt éve tagja a szenátusnak, és viszonylag kevés törvényhozási eredményt tud felmutatni. Zsidó származása és Izraellel kapcsolatos álláspontja szintén vitákat válthat ki a Demokrata Párt előválasztásán. A szenátor elítélte Izraelt a gázai háború során elkövetett nemzetközi jogsértések miatt, de nem volt hajlandó népirtásnak nevezni az izraeli hadműveleteket, amiért a párt baloldali szárnya bírálta. A progresszívebb jelöltekhez hasonlóan neki is komoly kihívást jelenthet a demokraták egységének megteremtése.
Az elmúlt hetekben az amerikai sajtó látványosan ráállt Natalie Harpra, Donald Trump egyik legközelebbi, mégis alig ismert emberére. A korábbi tévés műsorvezető rajongóként került az elnök közelébe, ma pedig kapuőrként követi mindenhova, beleszól abba, milyen információk jutnak el hozzá, és olyan befolyást szerzett, ami már Trump környezetében is feltűnést kelt.