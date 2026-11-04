Szikora Róbert azt mondja, nem jelentett senkiről, miután kiderült, hogy szerepel a neve az ügynökaktákban

Nanu-Nanu fedőnévvel foglalkoztatott hálózati személyként bukkant fel Szikora Róbert (vagyis a mágnesszalagon Szikora Robert) neve a frissen megnyitott ügynökaktákban. 6-os kartonján az szerepel, hogy beszervezésének alapja a hazafiasság volt, foglalkoztatásának vonala pedig a „kulturális terület”, a dokumentumban az áll, 1984. február 10-én szervezték be.

Szikora Róbert és az R-GO együttes fellépése a Csepel napja alkalmából tartott ünnepségen a XXI. kerületi Szent Imre téren 2023. július 18-án. Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Szikora az Index megkeresésére azt mondta, amikor Budapesten vagy vidéki nagyvárosokban léptek fel, akkor le kellett ülnie az ORI vezetőjével, „Bulányi elvtárssal” (az ORI az Országos Rendezői Iroda volt, aminek Bulányi György volt a vezetője egészen 1988-ig, az emlékezetes Interpop-botrányig).

Szikora a lapnak azt mondta, csak azért volt szükség ezekre az elbeszélgetésekre, hogy ne legyen balhé, ne szóljon be a rendszernek stb. A zenész elmondása szerint szerették volna, ha jelentéseket ír, de nem kérték rá, és ő nem tett ilyet. „Ez abszolút kizárt” - nyilatkozta hozzátéve, meg sem próbálták beszervezni, de a külföldi koncertek előtt az útlevélosztályon arra kérték, hogy ha hall valamit, akkor mondja el, és ne találkozzon újságírókkal, és ne mondjon semmit disszidenseknek.

Szikora 2021-ben még arról beszélt, hogy fogalma sem volt arról, hogy megfigyelték. „Nem tudom, milyen jelentések kerülhetnek még elő a múltból, ahogyan abban sem vagyok biztos, hogy ezek megmaradtak. Azt tudom, hogy Vikidál Gyula beismerte, hogy kém volt, de engem ez sem érdekelt soha különösebben. Mindez már a múlté, én pedig a jelennel és a jövővel foglalkozom” - nyilatkozta akkor.

Fontos tudni: a jelenlegi adatbázisban olvasható dokumentumok egyrészt hiányosak, másrészt pedig a most böngészhető adatok nem alkalmasak arra, hogy azokból bárkinek az ügynökmúltja/tevékenysége pontosan beazonosítható legyen (itt írtunk részletesen arról, hogyan érdemes értelmezni a most publikált anyagokat).