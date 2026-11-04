Tarr Zoltán szakértői testületet állít fel az ügynökakták társadalmi hatásainak kezelésére

„A múlt sebei, a szégyen és a kimondatlan sérelmek generációkon át öröklődnek, és gyógyításukhoz szakmai segítségre is szükség van.”
- fogalmaz Facebook-posztjában Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A ma nyilvánosságra kerülő ügynökakták társadalmi hatásainak kezelésére Tarr „független, interdiszciplináris szakértői testületet” kért fel, amelynek tagjai:
Tarr arról ír, hogy a testület felállításának célja, hogy megteremtsék a nyílt, őszinte párbeszéd feltételeit, és hogy a szembenézés ne újabb megbélyegzéshez vezessen. „Megértést, mélyebb történelmi önismeretet és helyreálló társadalmi bizalmat szeretnénk elérni. Hiszem, hogy ez a folyamat a nemzeti megbékélés és demokratikus kultúránk megerősítésének fontos állomása lehet. Legyen miénk az utolsó nemzedék, amelynek még a múlt titkaival kellett együtt élnie” - írja a miniszter.
November 4-étől lesz nyilvános több tízezer egykori ügynök neve, a nyitottaktak.hu oldalon lehet majd keresni, bárki rákereshet az állambiztonság több tízezer egykori hálózati személyének nevére, köztük a saját rokonaira is. Több szakértő hangsúlyozza, hogy keresztre feszítés helyett most különösen érdemes óvatosan kezelni a találatokat, messze nem elvetemült besúgó mindenki, aki az adatbázisban megtalálható (lesz).
Szerdától bárki rákereshet az állambiztonság több tízezer hálózati személyére, akár a saját rokonaira is. De mit bizonyít egy találat, miért hiányoznak sokan a listáról, és hogyan lehet utánajárni a családi titkoknak?