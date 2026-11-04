Valósághajlítás extra: „Ez egy borosüveg” – mondja Kína a Pápua-Új Guineában talált 32 kilós tüzérségi lövedékről

Egy áruszállító konténerben talált, kínai gyártású, 32 kilós tüzérségi lövedék vagy annak látszó tárgy tartja izgalomban Pápua-Új Guineát – jelenti a BBC. Port Moresby városában a rendőrség a lövedék megtalálásakor letartóztatott négy kínai állampolgárt is. A helyi hatóságok cáfolták azokat a – feltehetőleg Kína által terjesztett – pletykákat, hogy ez nem is éles lövedék lenne. De még folyik a tárgy mélyreható vizsgálata, így 100 szzalékos biztonsággal nem lehet tudni, mi is ez. Az ausztrál ABC névtelen forrásokra hivatkozó értesülése szerint egy 130 milliméteres, kínai 59-es típusú, fel nem robbant tüzérségi lövedéket találtak, ami kémiai robbanóanyagot és gyújtószerkezetet tartalmaz.

A helyi kínai nagykövetség szerint ez egy „lövedéknek kinéző borosüveg” és ennek megfelelően egyáltalán nem veszélyes. Közleményük arra hivatkozik, hogy Kínából „gyakorlatilag képtelenség lenne” kicsempészni ilyesmit a szigorú fegyverellenőrzési szabályok miatt.