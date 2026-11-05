Bűnösnek találták Russell Brandet nemi erőszak és szexuális zaklatás vádjában

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A brit tévés/zenész/színészt, Russell Brandet egy nő megerőszakolásában és három másik személy szexuális zaklatásában találta bűnösnek a bíróság, írja a The Guardian. Az 51 éves férfit a tárgyaláson könyörtelen, kiszámított és manipulatív szexuális ragadozóként írták le. Azzal vádolták, hogy nőket erőszakolt meg egy hotelszobában, egy bár mosdójában és londoni luxusházában. Szexuálisan bántalmazott nőket a munkahelyükön, többek között egy rádióállomáson és egy tévéstúdióban is.

Brand azt állította, hogy néhány esetre nem emlékszik, mások pedig kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális együttlétek voltak, amelyeket „újragondoltak” vagy „kedvezőtlenül átfogalmaztak” a 2023-as Channel 4 Dispatches dokumentumfilmben, valamint a Times és a Sunday Times beszámolóiban ellene felhozott szexuális zaklatási vádak közzététele után.

Fotó: BEN STANSALL/AFP

Az esküdtszék nyolc óra harminc perc tanácskozás után hozta meg a döntését.

Bennathan bíró méltatta a négy nőből és nyolc férfiból álló testületet, és ezt mondta Brandnak: „Számos bűncselekményért ítélték el, köztük egy nemi erőszakért. Ennek a következménye elkerülhetetlenül egy jelentős szabadságvesztés. Jelenlegi álláspontom szerint ezért előzetes letartóztatásba kell helyeznem.” Brand ítéletét hétfőn hirdetik ki.

A hollywoodi színészből online influenszerré lett férfit azzal vádolták, hogy a támadások után félrevezette áldozatait, és a nőket „eldobható árucikknek” és „eszköznek” tekintette, hogy kielégítse falánk szexuális étvágyát.

Brand ügyvédje, Ian Winter KC azonban tagadta, hogy a tévés személyiség „pszichopata lenne, aki megerőszakol másokat, és ezt normálisnak tartja”. Azt állította, hogy Brand tisztelettudó volt, amikor a nők nemet mondtak, és hogy a szex során „durván vagy őrült idiótaként viselkedni” nem bűncselekmény, ha a felek beleegyeznek.

Andy Furphy nyomozó, a londoni rendőrség felügyelője szerint „Brand a befolyását, státuszát és hírnevét arra használta fel, hogy nőket kizsákmányoljon és kihasználjon. Ahogy ismertsége nőtt, úgy nőtt a jogosultságtudata is. Remélem, ez az ítélet egyértelmű üzenetet küld, hogy senki sem áll a törvények felett, függetlenül attól, hogy mennyire híres vagy hatalmas.”

Az 51 éves Russell Brand minden vádpontot tagadott korábban, és ártatlannak vallotta magát. Ügyéről itt olvasható cikkünkben írtunk részletesen.

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