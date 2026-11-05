Idén azonosították be a reneszánsz tájképritkaságot, akár 5 millió fontot is fizethetnek érte

Az európai kontinens első tájképfestőjeként számon tartott Albrecht Altdorfer 1520-ban készült olajfestménye december 9-én kerül kalapács alá a Sotheby’s londoni aukcióján. A találóan „Sűrűn erdős táj szivárvánnyal a fák mögött és távoli sziklakiszögelléssel jobbra, felhős ég alatt” címet viselő mű a nyugati művészet egyik legkorábbi önálló tájképe lehet. Eddig egy svájci magángyűjtemény őrizte, az Altdorfer szakértők sem tudtak létezéséről idei azonosításáig. Becsült értéke 3-5 millió font - írja a Guardian.

1980 óta ez az első alkalom, hogy a művész egy ismert festménye árverésre kerül. Ezen a képen kívül mindössze két másik tájképi olajfestményt ismertünk eddig Altdorfertől: a londoni National Galleryben kiállított Táj gyaloghíddalt és a müncheni Alte Pinakothekben őrzött Dunai táj Regensburg közelébent. Az újonnan beazonosított, árverésre bocsájtott kép 1957-ben került a jelenlegi tulajdonosokhoz, korábban a grófi Harrach család gyűjteményében volt a bécsi Harrach-palotában.

A festmény felbukkanását a műkereskedelem jelentős pillanatának tartják, hiszen az utoljára árverésre került Altdorfer-mű a maga korában az egyik legdrágább eladás volt. Az 1520-as Krisztus búcsúja anyjától című képet a National Gallery szerezte meg 1980-ban magánúton, állítólag 2,45 millió fontért, azaz kábé 1 milliárd 67 millió forintért.

Altdorfer 1480-ban született a bajorországi Regensburgban, legkorábbi szignált művei rajzok és rézmetszetek voltak. Egy alpoki utazás ihletésére 1511 körül fordult a természeti táj ábrázolása felé, az elsők között emelte a tájat önálló témává. Részletgazdag, titokzatos természeti kompozíciói hangulatosak és érzelmileg töltöttek, ezért gyakran emlegetik a romantikus tájfestészet előfutáraként.