Kirúgtak egy olasz séfet, mert nem volt hajlandó ananászt tenni a pizzára, ugyanis ez „sértette a kultúráját”

Kirúgtak egy olasz séfet az ausztráliai Brisbane-ben, mert nem volt hajlandó ananászos pizzát készíteni, ugyanis azt gondolta, hogy ez a rendelés „sértő a kultúrájára nézve”, írja a BBC. A még tavasszal történt eset részletei akkor derültek ki, amikor a séf az ausztrál Munkaügyi Bizottsághoz fordult, azt állítva, hogy jogellenesen rúgták ki.

Davide Tamburellát májusban bocsátották el az azóta már bezárt La Costa étteremből, két héttel azután, hogy komoly beszélgetésre hívta őt a vezetőség. Kiderült, hogy az ananászos pizza (úgymond) csak hab volt a tortán, ugyanis a séfre több más panasz is érkezett.

A legfőbb mégis az volt, amikor Tamburella megtagadta, hogy sonkás-ananászos pizzát készítsen egy rendezvény vendégei számára. Kedden közzétett határozatában a bizottság megjegyezte: Tamburella azért utasította vissza a rendelés elkészítését, mert „olaszként úgy véli, hogy az ananász pizzára rakása sértés a kultúrájára nézve”. Az elmúlt négy évben ez volt a harmadik alkalom, amikor Tamburella megtagadta az ananász használatát a pizzákon.

Fotó: Pixabay

Korábban arra kérte főnökét, hogy „nézzen utána, mennyire fontos az olaszok számára, hogy ne tegyenek ananászt a pizzára”. Queensland állam, ahol Brisbane található, Ausztrália ananásztermelő központjának számít. Az országban kereskedelmi forgalomba kerülő összes ananász innen származik.

Főnökei emellett felrótták Tamburellának trágár nyelvezetét, kommunikációs stílusát, valamint azt is, hogy úgy általánosságban hagyta, hogy frusztrációi elszabaduljanak a munkahelyén. A határozat részletezett egy áprilisi incidenst is, amely során a séf egy fémkorlátra ütött, és eltörte a jobb kezét. A határozat értelmében a séf elveszítette a jogellenes elbocsátás miatt indított perét, mivel a keresetét túl későn nyújtotta be.