Lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

A Semmelweis Egyetem szenátusának csütörtök délelőtti ülésén lemondott Merkely Béla, az egyetem rektora – írja a Telex az egyetem ügyeit ismerő forrásokra hivatkozva. A lap úgy tudja, a lemondás oka, hogy bizalomvesztés áll fenn Merkely és az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma között.

Merkely Béla Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Merkely a Semmelweis Egyetem (SE) rektora, egyben a Magyar Rektori Konferencia elnöke, aki általános vélemény szerint kiemelkedően jó politikai kapcsolatokat épített ki a NER éveiben – elsősorban korábbi rektorhelyettesén, az orvosegyetemről az Orbán-kormányba igazoló Hankó Balázson keresztül.

Fontos szerepe volt az egyetemek közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alá rendelésében. A Tisza-kormány által eltörölni kívánt kekvák tagjainak átmentésében is igyekezett segédkezni – erről ebben a cikkben írtunk, a kormányváltás után beindult átalakítási folyamatok kapcsán pedig még májusban interjúztunk vele.