Lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

A Semmelweis Egyetem szenátusának csütörtök délelőtti ülésén lemondott Merkely Béla, az egyetem rektora – írja a Telex az egyetem ügyeit ismerő forrásokra hivatkozva. A lap úgy tudja, a lemondás oka, hogy bizalomvesztés áll fenn Merkely és az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma között.
Merkely a Semmelweis Egyetem (SE) rektora, egyben a Magyar Rektori Konferencia elnöke, aki általános vélemény szerint kiemelkedően jó politikai kapcsolatokat épített ki a NER éveiben – elsősorban korábbi rektorhelyettesén, az orvosegyetemről az Orbán-kormányba igazoló Hankó Balázson keresztül.
Fontos szerepe volt az egyetemek közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alá rendelésében. A Tisza-kormány által eltörölni kívánt kekvák tagjainak átmentésében is igyekezett segédkezni – erről ebben a cikkben írtunk, a kormányváltás után beindult átalakítási folyamatok kapcsán pedig még májusban interjúztunk vele.
Trükkös váltás előtt a magyar felsőoktatás: a megújulás jegyében továbbra is a NER-ből megmaradt szenátusok választhatják ki az új egyetemi vezetőket, ha a kormány nem töri meg a kekvás rektorok hatalmát.
Hankó Balázs remek gyógyszerész, csak az a baj, hogy megkapta a kultúrát, amihez nem ért - mondta a 444-nek a Semmelweis rektora saját korábbi helyetteséről. Szerinte az egyetemi kuratóriumok túlpolitizáltak és túlterjeszkedtek, ő az osztrák modellre térne át.