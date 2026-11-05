Magyarország senkitől nem kap majd az oroszokénál jobb ajánlatot az orosz külügyminiszter-helyettes szerint

Az európai országok lábon lövik magukat, ha lemondanak az orosz energiahordozókat – jelentette ki Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes csütörtökön Bécsben a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azzal kapcsolatban, hogy az európai kormányok – köztük az osztrák és a magyar – az orosz energiahordozók importjának fokozatos, de teljes leállítását tervezik.

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Ezek hangzatos nyilatkozatok, de ha valóra váltják őket, akkor még nagyobb válsághelyzet fog kialakulni az érintett országok gazdaságában - hangoztatta a diplomata.

„Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy Magyarország senkitől nem kap majd jobb ajánlatot, mint amelyet az orosz fél kínál”,

tette hozzá. Ljubinszkij hangoztatta, hogy az orosz fél kész komolyan tárgyalóasztalhoz ülni és megvitatni a magyar fél minden felmerülő kérdését. „Nyilvános nyilatkozataik alapján úgy tűnik, hogy vannak ilyenek (kérdések). Ugyanakkor semmit sem tesznek annak érdekében, hogy tisztázzák ezeket” – mondta a helyettes tárcavezető, hozzátéve, hogy normális párbeszéd nélkül – legyen szó az energetikáról, az energiahordozók szállításáról vagy az atomenergia-iparról – lehetetlen kölcsönösen elfogadható megoldásokat találni. (MTI)