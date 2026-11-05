Panyi Szabolcs kapja idén a Magnyitszkij Emberi Jogi Díj „kiemelkedő újságírói” díját

Panyi Szabolcs kapja a 2026-os Magnyitszkij Emberi Jogi Díj „kiemelkedő újságírói” díját. A Vsquare újságírójának az orosz befolyás magyarországi működését feltáró tényfeltáró munkáját ismerték el, írja a Telex.

Panyi a díjat Catherine Beltontól veheti át, aki a Washington Post oknyomozó újságírója, és a Putin’s People (Putyin emberei) című, világszerte nagy hatású könyv szerzője. A könyvben azt mutatja be, hogyan szerezték vissza a hatalmat Oroszországban a KGB egykori emberei, és miként terjesztették ki befolyásukat a nyugati világra.

Panyi Szabolcs, az egyik megfigyelt újságíró Fotó: GERGELY BESENYEI/AFP

A 2015-ben alapított nemzetközi emberi jogi díjat olyan újságíróknak, politikusoknak, jogvédőknek és aktivistáknak ítélik oda, akik különösen sokat tesznek a korrupció, az emberi jogi visszaélések és a hatalmi önkény feltárásáért, illetve az ezek elleni küzdelemért. Korábbi kitüntetettjei között olyanok szerepelnek, mint:

John McCain amerikai szenátor,

Borisz Nyemcov meggyilkolt orosz ellenzéki politikus,

Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolt szaúdi újságíró,

Maria Ressa Nobel-békedíjas újságíró.

A díj névadója Szergej Magnyitszkij orosz jogász és könyvvizsgáló volt, akit miután feltárt egy orosz állami tisztviselőket érintő korrupciós és adócsalási ügyet, letartóztattak, majd 2009-ben, mindössze 37 évesen embertelen fogvatartási körülmények között meghalt egy moszkvai börtönben. Halála a putyini rendszer egyik szimbólumává vált. Emlékére születtek meg a Magnyitszkij-törvények, amelyek lehetővé teszik a szankciókat az emberi jogok súlyos megsértéséért és korrupcióért felelős személyekkel szemben, a vagyon befagyasztását és a beutazásuk megtiltását.