Szikora János rendezőt meglepte, hogy van róla egy beszervezési dosszié

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Nem tudott róla Szikora János, hogy szerepel a neve az ügynökakták között, a Kossuth rádió munkatársától értesült csak róla, amikor az felhívta szerdán. A rendező és korábbi színházigazgató a rádióban mondta el, hogy egy ittas vezetést követő jogosítvány-visszaszerzési kísérlet során a Szolnoki Szigligeti Színház belügyi összekötőjével beszélt általános dolgokról, de

a beszervezési nyomtatványt nem írta alá, és nem is jelentett senkiről.

A karton szerint 1987 márciusában Károly fedőnéven szervezték be, két évvel később pedig azt jegyezték fel, kérte a kapcsolat megszüntetését.

Szikora János tavaly köszönt le a székesfehérvári színház éléről, előtte volt a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója és az Új Színház művészeti vezetője. 2002-ben az általa rendezett Az ember tragédiájával nyitotta meg kapuit az új Nemzeti Színház. (MTI)