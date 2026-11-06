30 nap alatt leküzdhető az okostelefon-függőség

A dopamin egy természetes vegyület, amire a testünknek szüksége van az öröm átéléséhez és a tanuláshoz. De amikor a platformok kihasználják ezt a jutalmazási rendszert, hogy a kijelzőhöz ragasszanak minket, az okostelefonozás kényszerré válik. Minden nap gyakrabban nyúlunk a telefonunkért, mint gondolnánk. A tudósok szerint azért, mert dopaminlöketet ad nekünk. Anna Lembke addiktológus egyszerű tudatosság-gyakorlatokat ajánl, hogy megszabaduljunk a káros szokásoktól. Néha 30 nap is elég megtanulni, hogyan használjuk a telefonunkat kevésbé kényszeresen, nagyobb önkontrollal. A Deutsche Welle riportja.