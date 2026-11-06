9 millió forinttal teli övtáskát hagyott az autója tetején a főorvos, majd elhajtott

Hatalmas szerencséje volt annak a szülész-nőgyógyász és endokrinológus főorvosnak, aki november 1-jén az autója tetején hagyta az övtáskáját, majd elhajtott. Az úttestre esett táskában ugyanis nemcsak az iratai voltak, hanem bankkártyái és 9 millió forint készpénz is.

A Blikk cikke szerint az esetet látta a Készenléti Rendőrség egyik őrmestere, aki éppen egy budapesti diplomáciai épületet őrzött. A rendőr összegyűjtötte az úttesten szétszóródott értékeket, majd két kollégájával azonosították a tulajdonost. Miután kiderítették, hogy hol dolgozik a főorvos, felhívták a szülőszobát, és megadták a főorvos egyik kollégájának az elérhetőségüket.

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A főorvos később felhívta a rendőröket, és bement a II. kerületi rendőrkapitányságra, ahol visszakapta az iratait, a bankkártyáit és a 9 millió forint készpénzt is. A férfi még aznap levelet küldött a Készenléti Rendőrségnek. Azt írta, az övtáskát beszállás előtt helyezte az autó tetejére, majd teljesen elfeledkezett róla. Köszönetet mondott a három rendőrnek, és arra kérte a Készenléti Rendőrség vezetőit, hogy parancsnokaikat is tájékoztassák beosztottjaik példamutató helytállásáról.