A Tesla jövőre leállítja a Cybertruckok gyártását

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója bejelentette, hogy 2027 közepén leállítják a Cybertruck modellek gyártását a cég texasi gyárában. A döntés hátterében a futurisztikus modell évek óta tartósan gyenge eladási mutatói állnak.

Bár egyelőre nem világos, hogy teljesen megszüntetik-e a modell gyártását, vagy áthelyezik másik telephelyre, előbbi opció a valószínűbb, mert csak a texasi gyár rendelkezik a nehéz, szögletes kialakítású Cybertruck speciális alkatrészeinek előállításához szükséges felszereléssel.

Musk azt írta, a gyártás leállítása lehetővé teszi a Tesla számára, hogy kapacitást szabadítson fel az újonnan bemutatott Cybercab modell gyártásának felfuttatására. Ez a modell kulcsszerepet játszik a Tesla robotaxi-ambícióiban. A vállalkozó a Cybertruckot a Tesla valaha gyártott legjobb járműjének, a gyártás leállítását pedig egy korszak végének nevezte.

Az első Cybertruckokat 2023 végén szállították ki a vevőknek. Musk kezdetben évi 250 ezer darab értékesítését jósolta, de 2024-ben 39 ezer, 2025-ben pedig csak 20 ezer Cybertruckot adtak el az Egyesült Államokban.

Ramzan Kadirov csecsen vezető a Tesla Cybertruckjával 2024. augusztus 17-én Fotó: RKadyrov_95 via Telegram/via REUTERS

Ramzan Kadirovnak is van egy géppuskával feltuningolt Tesla Cybertruckja. A csecsen elnök azt állította, hogy Musktól kapta az autót, de a vállalkozó ezt tagadta. (via Reuters)