Alkotmánybírósághoz fordul az OTP a Tisza-kormány első törvényeinek egyike miatt

Az OTP és több más piaci szereplő november 6-án alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon a 2026. évi XIV. törvény 1. paragrafusa miatt. A már a választás után, a parlament május 9-i alakuló ülésén elfogadott törvény – a Tisza-kormány és a tiszás többségű országgyűlés második törvénye – ugyanis határozatlan időtartamra törvényi szintre emelte a 2021-ben kormányrendelettel megalkotott kamatstop-szabályozást.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A bank ezt a Budapesti Értéktőzsde honlapján jelentette be péntek délután. A közleményből nem derül ki, hogy a „több más piaci szereplő” kicsoda, de az biztos – szintén egy tőzsdei közzétételből –, hogy egyikük az OTP Jelzálogbank Zrt., illetve hogy rajtuk kívül mások is előterjesztői az alkotmányjogi panasznak.

Az OTP szerint „a törvényi rendelkezés alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, és nem felel meg az Alaptörvény szerinti jogbiztonsági követelményeknek”, ezért kérték, hogy az Alkotmánybíróság mondja ki ennek a paragrafusnak az alkotmányellenességét.

A bank felidézi: több más piaci szereplővel közösen korábban három alkotmányjogi panaszbeadványban kifogásolták a kamatstop-intézkedést, ezekről a beadványokról még nem hozott érdemi döntést az Alkotmánybíróság.