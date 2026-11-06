Hatósági döntéssel leállították egy magyar akkuipari beszállító üzemét, miután egy közeli vízfolyás elszíneződött

„Felfüggesztettük a Volta Energy Solutions Hungary Kft. 101-es jelű gyártócsarnokában valamennyi gyártási szakaszban a termelést” – jelentette be pénteken a környezetvédelmi miniszter. Gajdos László posztja szerint a Komárom-Esztergom megyei Környén lévő üzemben hozott hatósági döntést az előzte meg, hogy október 30-án lakossági bejelentés érkezett a Szentgyörgy-ér vizének elszíneződéséről. A környezetvédelmi hatóság október 31-én a helyszínen és a vállalat telephelyén is ellenőrzést tartott.

Ezek után november 4-én született meg a termelést leállító döntés „a közvetlenül fenyegető veszély elhárítása érdekében”, írta a miniszter. A poszt szerint a termelés csak a hiba teljes körű feltárása és megszüntetése, valamint a szükséges műszaki beavatkozások eredményességének szakértői igazolása után indulhat újra.

A dél-koreai Solus Advanced Materials Co., Ltd. tulajdonában álló magyarországi vállalatot 2018-ban hozták létre, főtevékenysége ultravékony, nagy szilárdságú rézfólia gyártása lítium-ion akkumulátorokhoz. Beszállítói az SK On cégeknek, a gödi Samsung SDI-nek és a debreceni gyára miatt ismert CATL-nek is.

A környei cég szintén a Facebookon kommunikált az esetről. Többek között azt írják, hogy október 31-e, szombat reggel óta semmilyen technológiai folyadék vagy egyéb szennyező anyag nem jutott ki a telephelyről a környezetbe. Azt is közölték: „a szivárgás pontos helyének feltárása a korábban meghatározott ütemterv szerint zajlik, a kárelhárítási munkálatokkal párhuzamosan”, és hogy ezekről folyamatosan tájékoztatják a hatóságokat.