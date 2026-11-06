Súlyosabb büntetést kérnek a 14 évre ítélt ír férfire, aki megfojtott egy amerikai nőt Budapesten

„A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség indítványa szerint a 14 év fegyházbüntetés súlyosítása indokolt azzal az ír férfival szemben, aki megölte alkalmi partnerét” – írja közleményében az ügyészség.

Az M. L. T. néven említett vádlott az általa bérelt belvárosi lakásban legalább 40 rendbeli bántalmazást követett el, és legalább két percig fojtogatta áldozatát, az amerikai Mackenzie Elizabeth Michalskit. Az elkövető ír férfit júliusban bűnösnek találták emberölésben, 14 év fegyházban töltendő szabadságvesztésre ítélték, emellett 10 évre kiutasították Magyarországról. Az összesen 4,3 millió forintos perköltségből 2,5 milliót kell megfizetnie a magyar államnak.

Az ítélet ellen most az ügyész „felemelt tartamú szabadságvesztés kiszabásáért, míg a vádlott valamennyi ítéleti rendelkezéssel szemben fellebbezett”. A vádlott védője „tényállás és jogi minősítés téves megállapítása okán, továbbá a büntetés enyhítése céljából élt fellebbezési jogával”.