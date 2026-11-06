Több ezer milliárd dollár tűnt el a nagy techcégek részvényeinek értékéből az amerikai félidős választások után

Az amerikai, európai és ázsiai technológiai óriásvállalatok részvényeinek értéke több ezer milliárd dollárral csökkent a tőzsdéken, miután az amerikai félidős választások eredményei aggodalmakat keltettek a mesterséges intelligencia fejlesztésének esetleges lassulása miatt.

A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a demokraták félidős választásokon elért sikerei fékezhetik a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra kiépítését.

Brókerek az amerikai tőzsdén 2022-ben. Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

A technológiai cégek részvényeit tömörítő Nasdaq Composite index csütörtökön több mint 5,5 százalékos eséssel zárt. A Dow Jones adatai szerint ezzel becslések szerint 2500 milliárd dollár tűnt el a piacról. A techvállalatok részvényeit tömörítő Nasdaq 2025 áprilisa, Donald Trump vámháborújának megindítása óta a legrosszabb napját zárta. A csütörtöki eladási hullám más piacokra is átterjedt: az S&P 500 és a Dow Jones egyaránt 2025 áprilisa óta a legrosszabb napi teljesítményét produkálta. A dél-koreai Kospi index pénteken, a kereskedés kezdetén közel 9 százalékot zuhant, ezért a tőzsdén 20 percre fel kellett függeszteni a kereskedést.

Bár szerdán - részben az amerikai félidős választások eredményét „díjazva” - a főbb tőzsdeindexek emelkedtek, a felszín alatt már akkor is estek a félvezetőgyártók, valamint a mesterséges intelligencia adatközpontjainak kiépítésében érdekelt vállalatok részvényei. Az eladási hullám csütörtökön tovább erősödött, és magával rántotta a teljes piacot.

Az MI-adatközpontok kiépítésében érdekelt vállalatok részvényei – köztük a nélkülözhetetlen chipgyártók és félvezetőipari cégek papírjai – csütörtökön durván estek, összességében az úgynevezett Magnificent Seven, vagyis a hét legnagyobb amerikai technológiai vállalat – köztük az Apple, az Nvidia és a Tesla – egyetlen kereskedési nap alatt egybillió dollárt veszített piaci értékéből.

A részvénypiaci zuhanás a többi nagy amerikai tőzsdeindexet is érintette. Az S&P 500 index a kereskedés végére 4,4 százalékot esett, a Dow Jones Industrial Average pedig elveszítette a szerdai emelkedését, és több mint 3,4 százalékos mínuszban zárt, ez pedig más piacokra is átterjedő sokkot okozott.

A zuhanás egyik fő oka a demokraták texasi kormányzóválasztási győzelme. A megválasztott demokrata kormányzó, Gina Hinojosa kampányában az adatközpontok építésének ideiglenes felfüggesztését, valamint az ezeket a beruházásokat ösztönző egyes adókedvezmények megszüntetését ígérte. Emiatt jelentős eladási hullám indult el a chipgyártók, valamint az adatközpontok kiépítéséhez és a mesterségesintelligencia-boomhoz szükséges technológiákat és berendezéseket gyártó vállalatok részvényeinél.

Az Nvidia részvényei 9,3 százalékot estek csütörtökön, ezzel az idei évben elért teljes árfolyamnyereségüket elveszítették. A félvezetőgyártókat tömörítő, szorosan figyelt tőzsdeindex 12,3 százalékkal zuhant, ami mintegy hat és fél éve a legrosszabb napi teljesítménye volt. Elon Musk vállalatainak részvényei is jelentősen gyengültek: a Tesla árfolyama 11, a SpaceX-é pedig 9 százalékkal esett. (CNN, BBC)