Zelenszkij szerint az oroszok már Ukrajna összes erőművét megrongálták

Volodimir Zelenszkij a 30. Ibero-amerikai Csúcstalálkozón arról beszélt, hogy az orosz támadások már Ukrajna összes erőművét megrongálták.

„Az oroszok Sahed drónokkal és rakétákkal még azokat az energetikai berendezéseket is támadják, amelyektől az atomerőműveink működése függ. Ukrajna valamennyi erőművét érte már valamilyen formában orosz támadás” – fogalmazott Zelenszkij.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Ahogy arra már számos elemző figyelmeztetett, a hideg időszak közeledtével Oroszország fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásait. Kijevet is rendszeresen érik légicsapások, az energetikai létesítményekben keletkezett károk miatt a napokban is több százezren maradtak áram nélkül. (Meduza)