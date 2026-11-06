Zelenszkij szerint Klicsko a hibás, hogy Kijevben kritikus az energiaellátási helyzet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi városvezetést teszi felelőssé azért, hogy az ukrajnai régiók közül a fővárosban a legrosszabb az energiaellátási helyzet, írja az Ukrajinszka Pravda. Zelenszkij szerint ennek az az oka, hogy a városvezetés elmulasztotta végrehajtani a fűtési szezonra való felkészülést szolgáló döntéseket. Emellett persze annak is lehet nem elhanyagolható szerepe a dologban, hogy az orosz haderő az elmúlt hónapokban koncentrálta az ukrán fővárosra irányuló légicsapásait.

Vitalij Klicsko Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

„Koordinációs megbeszélést tartottam az orosz csapások következményeinek felszámolására és az energiaellátás helyreállítására irányuló erőfeszítésekről. A helyzet Kijevben a legrosszabb: az emberek és a vállalkozások hosszan tartó áram- és vízhiánnyal küzdenek, a helyzet rendkívül súlyos. Ez annak a következménye, hogy városi szinten nem hajtották végre a fűtési szezonra való felkészüléssel kapcsolatos döntéseket” – fogalmazott Zelenszkij, bár ő maga is elismerte: „az Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni orosz hadművelet következménye” is a kialakult válságos helyzet.

Az elnök szerint a központi kormányzat továbbra is komoly erőforrásokat biztosít a helyzet kezelésére, ami magában foglalja a szükséges eszközök szállítását és a javítási munkálatok felgyorsítását. Kijev megállapodott Németországgal és Spanyolországgal áramfejlesztők, kábelek és egyéb berendezések szállításáról, említette. Emellett az ukrán kormányzat külön egyeztetéseket folytatott az állami és magánkézben lévő energiavállalatok képviselőivel arról, hogy további szerelőcsapatok bevonásával fel kell gyorsítani a javítási, helyreállítási munkálatokat.

Az ukrán elnök már korábban is hibáztatta Vitalij Klicsko polgármestert és Kijev vezetését a felkészülés elmulasztása miatt. Október 17-én tüntetést is tartottak a fővárosban a polgármester lemondását követelve, Klicsko szerint a demonstrációt a központi kormányzat rendelte és rendezte meg.