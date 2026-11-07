A Fidesz váratlanul az önkormányzatok nagy támogatója lett

Önkormányzati fórumot tartott a Fidesz péntek délután a Polgárok Házában, a fórum résztvevőit Orbán Viktor és Navracsics Tibor, a párt önkormányzati munkacsoportjának vezetője köszöntötte - írja közleményében Havasi Bertalan, a párt sajtófőnöke.

A mintegy százfős rendezvényen úgy döntöttek, hogy határozati javaslatot terjesztenek be az Országgyűlés elé a magyar önkormányzatiság értékeinek megerősítéséről.

Nem voltunk ott, így nem tudni, hogy fapofával vagy nagy nevetgélések mellett írtak be ilyen mondatokat a szövegbe:

„Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az önkormányzati rendszer felülvizsgálatára, korrekciójára, az önkormányzati feladatok finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára csak az érintett önkormányzatokkal történő érdemi szakmai tárgyalások és társadalmi egyeztetések eredményeként kerülhet sor.”

„Az Országgyűlés szükségesnek tartja az önkormányzatok finanszírozási rendszerének megerősítését és kiszámíthatóbbá tételét. A helyi önkormányzatok számára biztosítani kell a feladataikkal arányos, stabil, hosszútávon tervezhető és fenntartható pénzügyi forrásokat.”

Az a Fidesz írta le ezeket, amely a kormányzása alatt mindenféle egyeztetés nélkül olyan szinten vont el forrásokat az önkormányzatoktól, hogy emiatt a párt erős emberei is rendre tiltakoztak. A 2026-ra kialakult helyzetről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szeptemberben azt mondta, hogy az önkormányzati rendszer mélyen alulfinanszírozott, és ez már a kötelező feladatok ellátását is érinti.

A finanszírozásért most már aggódó Fidesz határozati javaslatának többi része arról árulkodik, hogy a párt tart attól, hogy 2029-nél hamarabb tartanának önkormányzati választásokat, nem támogatják a polgármesterek, a megyei közgyűlések elnökei és más választott önkormányzati tisztségviselők és képviselők újraválaszthatóságának törvényi korlátozását, és kiállnak a Tisza által megszüntetésre kijelölt megyei önkormányzatok mellett is.

A szöveg azzal zárul, hogy „Magyarország jövője csak erős, megbecsült, megfelelő jogosítványokkal és kiszámítható finanszírozással rendelkező önkormányzatokra épülhet”.