Katonai létesítményben őrzik a hozzá köthető nagybank összeomlásába belebukott paraguayi elnököt

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Beiktatták hivatalába pénteken Paraguay új elnökét, Pedro Allianát, elődje, a héten lemondott Santiago Peña ellen pedig eljárás indult – írja az MTI. Az Ueno Bank bedőlése miatt távozó Peña házi őrizet helyett egy katonai létesítménybe került. A 45-ből a Szenátus 44 tagja szavazott pénteken az addigra már lemondott Peña eltávolítása és alkotmányos felelősségre vonása mellett.

Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

A válság azután robbant ki, hogy a paraguayi jegybank november 3-án eljárást indított az Ueno Bank megmentésére, mert a bank tőkéje már nem volt elegendő a biztonságos működéshez. A bank működését felfüggesztették, így ügyfelek milliói nem tudtak hozzáférni a pénzükhöz. Az Ueno nyugdíjpénzeket és más állami forrásokat is kezelt. Összeomlása után országszerte tüntetések kezdődtek, a tiltakozók pedig az elnök lemondását követelték.

Az ország főügyésze három büntetőeljárást is indított a volt elnök és más, a bankválsághoz köthető egykori tisztviselők ellen. Az ország alsóházának képviselői „súlyos és rendszeres kötelességmulasztással” vádolták meg Peñát a bankkal kapcsolatos ügyletei miatt. Az elnök ugyanis tavalyig részvényese volt az Uenót tulajdonló vállalatnak.

A bankcsődnek magyar vonatkozása is van: az OTP 2026-ban két lépésben, összesen 47 millió dollárért közel 10 százalékos részesedést szerzett az Uenóban. A magyar bank a 444 megkeresésére azt közölte, hogy kizárólag pénzügyi befektetőként vett részt az üzletben, és sem irányítási, sem menedzsmentjogokat nem szerzett. Az OTP szerint a befektetés nagysága a bankcsoport több mint 18 milliárd dolláros saját tőkéjéhez képest elenyésző, éves profitjának pedig mindössze 1,5 százalékát teszi ki.

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Az elnök tavalyig részvényese volt a bankot tulajdonló vállalatnak. A pénzintézet többek között nyugdíjakat is kezelt.

Német Szilvi
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