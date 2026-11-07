Felmerült, hogy két elkövetője lehetett a krakkói lövöldözésnek

A krakkói rendőrség előzetes információi szerint két elkövetője volt a szombat délutáni lövöldözésnek, amiben hat ember meghalt, mint egy tucatnyian pedig megsérültek. A sebesültek között három rendőr is van. A rendőrség később cáfolta azokat a híreket, miszerint másik gyanúsítottat is keresnek. Az őrizetbe vett férfit lengyel állampolgárként azonosították. A rendőrség azokat az értesüléseket is cáfolta, amelyek szerint egy rendőr életét vesztette volna.

Fotó: BARTOSZ SIEDLIK/AFP

A támadó autójában rengeteg fegyvert és lőszert találtak. Az egyik elkövetőt a rendőrök meglőtték, jelenleg kórházban van. A Gazeta Wyborczának az egyik szemtanú azt mondta: „Láttam egy fekete Subarut, amely nagy sebességgel áthajtott a főtéren, majd bekanyarodott a Grodzka utcába. Úgy gondolom, ketten ülhettek az autóban, mert a sofőrnek nehéz lett volna vezetés közben lövöldöznie. Folyamatosan egyes lövéseket lehetett hallani, nagyjából öt másodpercenként. A rémült emberek elkezdtek berohanni az éttermünkbe. Kinyitottuk az ajtókat, hogy mindenki menedéket találhasson.” (PAP/Gazeta Wyborcza)