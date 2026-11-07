Niedermüller Péter: Megszűnt a náci kocsma!

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Kikerült az eladó tábla arra a Damjanich utcai kocsmára, ahol rendszeresen találkoztak szélsőjobboldali szervezetek, és aminek a webshopján neonáci lemezeket, Übermensch feliratos pólókat és fajvédős könyveket árultak – derül ki Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester posztjából.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A polgármesteri hivatal sajtósa, Kövesdi Péter a 444 kérdésére elmondta, több különböző módszerrel próbálták megszűntetni a kocsmát, de nehéz dolguk volt, mert magáncég bérelte a helyiséget. A napokban azonban egyszer csak észlelték, hogy a bérlők maguktól felmondták a szerződést, és bezárták a boltot. A kerület vezetése úgy értékeli, ez az ő nyomásgyakorlásuk eredménye.

A kocsma Telegram-csatornája október 29-e óta inaktív: akkor is egy másik csoportból osztottak meg übermensches matricacsomagokról szóló posztokat, előtte pedig az új kaktuszos sörükről és arról posztoltak, hogy október 23-án és 24-én a „vesszen minden maradéka!” jelszó bemondásával minden italra 23 százalék kedvezményt adnak.

„Nekünk Erzsébetváros és Budapest az otthonunk, ez az ország a hazánk, és minden eszközzel meg kell védenünk a náci eszméktől, és azoktól, akik ezt terjesztik” – írja posztjában a polgármester. „Éppen ezért szerveztünk tüntetést, felvettük a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával, a rendőrséghez, a bírósághoz, az ügyészséghez és minden érintett hatósághoz fordultunk azért, hogy azt a helyet bezárassuk.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Elértük a célunk, a náci tanya bezárt. Sem Erzsébetvárosban, sem Budapesten, sem pedig Magyarországon nincs helye a gyűlöletnek. Ez a szervezet és az ideológiája csak egyetlen helyre való, a történelem szemétdombjára” – írja posztjában Niedermüller.

A tavaly májusi nagyjából százfős tüntetést nem sokkal azután szervezte a városvezetés, hogy a kocsma előtt hátulról támadtak egy momentumos aktivistára, aki éppen matricát ragasztott az épület falára. Az eseményről gyébként a 444 is tudósított a kocsmán belülről és kívülről egyaránt.

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