Rambó, Hóman Bálint, de még a Summus Pontifex is hálózati személy lett a kommunista állambiztonságban

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Nem tudjuk, hogy Rocky és Rambó ismerték-e egymást, csak annyit tudunk, hogy ugyanabban az évben születtek, mindketten Budapesten éltek, és ugyanabban az évben szervezték be őket hálózati személyként. Azonban más volt a beszervezőjük, egyikük KISZ-tag volt, a másikuk nem, máshol dolgoztak, és más volt a végzettségük is - Rambó főiskolai hallgató volt, Rocky szerszámkészítő szakmunkás, 8 általánossal.

A fedőnevüket a most nyilvánosságra hozott nyitottaktak.hu-n találtuk, a történetükről sem tudunk semmit, 1987-től 89-ig voltak benne a nyilvántartásban, ez pont az az időszak, amikor alámondásos VHS-en bejöttek a nyugati filmek az országba, szóval ha lehet ilyet mondani egy ilyen tragikus ügyről, mint a besúgórendszer, elég divatos nevet kaptak mindketten.

Úgy látszik, 1987-ben már ezen a területen is nagyon enyhült a szorítás, Rambó és Rocky karaktere sem volt mentes az ideológiától, mindketten amerikai hősök, egyikük a vietnami háború amerikai veteránja, aki a Rambo III-ban konkrétan szovjetek ellen küzd, másikuk pedig a Rocky IV-ben győz le egy szovjet bajnokot. Mégis mindkét karaktert magára ölthette legalább fedőnévben az a két szerencsétlen srác, akit 19 évesen betaláltak a szolgálatok.

Nyugatias nevet kaphatott 1987-ben Adidas, az 1982-ben beszervezett 21 éves Black Sabbat (így, szóvégi H nélkül), és az ugyanabban az évben beszervezett 18 éves Motörhead is.