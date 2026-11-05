A határőr kerület elhárító alosztály egyik alhadnagya 1954. január 14-én beszervezett egy ipolytarnóci áruházvezetőt hazafias alapon informátornak. Ebben önmagában semmi érdekes sincs, abban viszont már annál inkább, hogy mi lett az illető fedőneve: Kádár János.

A nyitottaktak.hu oldalra felkerült akták alapján az ipolytarnóci áruházvezető volt az egyetlen, aki a magyar államszocializmus legismertebb politikusának nevét kapta fedőnévnek.

A beszervezés időpontjában azonban Kádár János még távol volt a csúcstól. Az egykori belügyminiszter ugyanis éppen az életfogytig tartó szabadságvesztését töltötte az ÁVH Conti utcai börtönében. Pár hónappal később, 1954 júliusában viszont szabadult, miután a Sztálin halála utáni enyhülés jegyében felülvizsgálták az ügyét. Így amikor az ipolytarnóci informátor aktáját hivatalosan kiállították (1955 júliusában) már az állampárt XIII. kerületi bizottságának első titkára volt.

Az ipolytarnóci ügynök az akta szerint később kapott egy új fedőnevet, és Kinizsiként dolgozott tovább. Egészen 1962-ig, amikor dekonspirálódás miatt kizárták a hálózati személyek közül. Kádár János akkor már az MSZMP első titkára, az ország első számú vezetője volt.

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