„Nem voltam ügynök” – állítja a volt fideszes EP-képviselő

Antonio De Blasio a Fidesz pécsi csoportjának alapítója. Politikusként a párt pécsi önkormányzati, majd 2006 és 2009 között EP-képviselője volt, 2013 és 2019 között Magyarország eszéki főkonzuljaként dolgozott. Jelenleg a Fidesz-kormányok alatt állami megbízásokkal támogatott Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületét vezeti.

A nyitottaktak.hu oldalon De Blasio neve is feltűnt hálózati személyként. Aktája szerint 1985-ben szervezték be hazafias alapon, és titkos megbízottként a III/III-as ügyosztálynak dolgozott. A beszervezésekor a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tanáraként dolgozó férfi a Magas Antal fedőnevet kapta.

Vitályos Eszter és Antonio De Blasio az Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesületéne szimpóziumán Forrás: Vitályos Eszter/Facebook

Miután nyilvánossá vált az aktája, De Blasio a Mecsek24-nek nyilatkozott. Azt mondta, szeretné egyértelművé tenni, hogy nem volt ügynök, és nem működött együtt az állambiztonsági szervekkel. Az 1970-es és 1980-as években különleges helyzetben volt, mert olasz állampolgárként Nyugatra is utazhatott, szerinte 1975-től figyelemmel kísérhették. Kartonja véleménye szerint egy angliai diákcsereprogram szervezése miatt keletkezhetett.

„Amikor a Nagy Lajos Gimnázium diákcsoportjának útja szerveződni kezdett, a hatóságok érdeklődést mutattak az ügy iránt. Indulás előtt behívtak egy beszélgetésre, majd a hazaérkezés után ismét jelentkeznem kellett. A kinti programokról beszámoltam, de sem a diákokról, sem az angliai fogadó családokról, sem más személyekről nem adtam információkat. Kizárólag az út eseményeiről és szakmai vonatkozásairól beszéltem. A beszélgetések után nem alakult ki semmiféle együttműködés köztem és a hatóságok között. Nem kaptam feladatokat, nem írtam jelentéseket, nem szolgáltattam rendszeresen információkat senkiről, és nem kerestek meg újabb megbízásokkal. Tudomásom szerint a kapcsolat ezzel lezárult.”

De Blasio azt mondta, nem tartja kizártnak, hogy beszervezésének szándéka felmerült az állambiztonságnál. De emlékei szerint egyértelmű, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet. „Ha rólam iratok készültek, azok sokkal inkább annak a következményei lehettek, hogy külföldi állampolgárként, nyugati kapcsolatokkal rendelkező, sokat utazó ember voltam egy olyan korszakban, amikor az ilyen személyek automatikusan a hatóságok érdeklődésének középpontjába kerülhettek.”

A nyitottaktak.hu oldalon megtalált ismert közéleti szereplőkről, művészekről és sportolókról ebben a cikkben írtunk bővebben. Gyurgyák János és Patyi András ügyéről külön is beszámoltunk.