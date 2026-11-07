Több mint 200 tüntetőt vettek őrizetbe a francia rendőrök szombaton

Szombaton ismét több tízezren tüntettek Franciaország-szerte a kormány ellen. Párizsban összecsapások törtek ki a rendőrök és egyes tüntetők között, bár a részvétel alacsonyabb volt, mint az előző hetekben.

Tüntetők Párizsban Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

A francia belügyminisztérium szombat esti közleménye szerint 18 óráig országszerte 232 embert vettek őrizetbe, és közel 40 ezer megelőző jellegű rendőri ellenőrzést hajtottak végre a belvárosokba vezető utakon és az azokat kiszolgáló vasútállomásokon. A minisztéerium becslése szerint szombaton összesen 146 ezren vettek részt a demonstrációkon Franciaország-szerte, közülük 46 ezren Párizsban. A szakszervezetek országosan 250 ezerre, a fővárosban 75 ezerre becsülték a résztvevők számát.

Ez volt a megélhetési költségek emelkedése elleni tüntetések negyedik egymást követő hétvégéje. A tiltakozások akkor zajlanak, amikor Franciaország öt hónap múlva elnökválasztásra készül, és a szélsőjobboldal minden korábbinál nagyobb esélyt lát a hatalom megszerzésére.

Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

A párizsi tüntetés végén a rendőrség könnygázt vetett be azok ellen, akik különböző tárgyakkal és házilag készített tűzijátékokkal dobálták a rendfenntartókat. A rendőrség közlése szerint egy kétszáz fős, erőszakosan fellépő csoport támadt a rendőrökre, miközben azok egy szemetes felgyújtása miatt intézkedtek egy férfival szemben.

A korábbi tüntetéseken a 444 stábja is ott volt:

A délkelet-franciaországi Lyonban a rendőrség könnygázzal oszlatott fel több száz embert, akik egy engedély nélküli gyűlés során eltorlaszoltak egy belvárosi utat. (France24/Le Monde)