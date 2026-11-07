Válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelőkre egy férfi Krakkó főterén

Délután három óra körül egy autó hajtott be Krakkó főterére, és járműben ülő férfi válogatás nélkül tüzet nyitott a járókelőkre. A támadásban hat ember meghalt, az áldozatok közül négy nő és kettő férfi. A 15 sérült közül tizenkettő állapota súlyos. A lövöldözésben két rendőr is megsebesült. A magyar külügyminisztérium közlése szerint magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásuk.

Fotó: Jakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

A krakkói rendőrség előzetes információi alapján felmerült, hogy két elkövetője lehetett a szombat délutáni lövöldözésnek, de később ezt cáfolták, és csak egy lengyel állampolgárságú férfit gyanúsítottak meg a támadással. A főtéren működő üzletek és éttermek dolgozói a vendégekkel és vásárlókkal együtt elbarikádozták magukat az épületekben. Az egyik bolttulajdonos arról számolt be, hogy körülbelül 10 lövést hallottak. A volt rendőrtiszt beszémolója szerint a támadó símaszkot és taktikai ruházatot viselt, golyóálló mellény és térdvédő is volt rajta. „Több tucat ember volt a megállóban. Szerencsére éppen megérkezett egy villamos, és ez mentette meg az életünket. A szerelvény fedezéket nyújtott nekünk, az egyik lövedék pedig a villamosvezető melletti ablakot találta el. A városháza melletti, kapuval lezárható parkoló felé futottunk, és ott kerestünk menedéket” - számolt be a történtekről Alicja Szczepańska volt rendőr, krakkói önkormányzati képviselő.

A támadót elfogták. A lengyel állampolgárságú férfit a rendőrök meglőtték, majd kórházba szállították.

Donald Tusk miniszterelnök a történtekről azt írta: „A belügyminiszter folyamatosan tájékoztat a tragikus lövöldözés utáni krakkói helyzetről. A rendőrség vizsgálja a támadás hátterét és valamennyi körülményét.” Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök azt írta: „Mély aggodalommal értesültem a Krakkó belvárosában történt tragikus eseményekről. Gondolataim az áldozatokkal, a sérültekkel és családjaikkal vannak. Folyamatos kapcsolatban állok az illetékes hatóságokkal, és elvárom, hogy teljeskörűen tisztázzák a drámai események körülményeit. A Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője úton van Krakkóba. A lengyel állampolgárok biztonsága mindennél fontosabb!” Magyar Péter miniszterelnök szombat délután részvétét fejezte ki és közölte, hogy „Magyarország a lengyel nép mellett áll”.(Gazeta Wyborcza)