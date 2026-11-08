40 millió forintot fizetett a pénzes hongkongi egy darab fehér szarvasgombáért egy nemzetközi árverésen

Száztízezer euróért (kb. 40 millió forint) vett meg egy 1,009 kilogrammos fehér szarvasgombát egy hongkongi vásárló a piemonti Albában megrendezett 27. nemzetközi árverésen.

Az albai fehér szarvasgomba a legértékesebb a világon. Bizonyos fákkal szimbiózisban, a gyökereikre kapaszkodva nő a föld alatt. A piemonti szarvasgomba – tudományos nevén Tuber magnatum pico – olyan talajokban tenyészik, amelyek hűvösek és nedvesek maradnak végig a gyökerezés és az érés időszakában.

Az a fehér a 40 milliós gomba Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A második tétel, egy 402 grammos példány 16 ezer eurójába került egy férfinak, aki a helyszínen „kínai tanárként” mutatkozott be. A nemzetközi árverés iránt évről évre több ország érdeklődik, az idein jelen volt Brazíliaváros, London, Makaó és Vilnius is, a hagyományos résztvevő Hongkong, Bangkok és Bécs mellett.

Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A befolyó pénzt mindig jótékonysági célokra fordítják Olaszországban és külföldön. Az első, 1999. évi eladásból nyert 7,2 millió euróból egy afrikai kórházat, fiatal kábítószeresek rehabilitálását és nyomornegyedek gyermekeinek oktatását finanszírozták.

2025-ben 502 ezer euró folyt be az árverésen, akkor is volt a kínálatban egy 1,009 kilogrammos fehér szarvasgomba, amelyet az ideihez hasonlóan szintén egy hongkongi vásárló vett meg, ugyancsak 110 ezer euróért.