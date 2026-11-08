Az ellenzék vezetője alakíthat kormányt Izraelben

Izrael elnöke bejelentette, hogy Gadi Eisenkotot, az ellenzék vezetőjét bízza meg az új koalíciós kormány megalakításával. Jichák Herzog azt követően folytatott tárgyalásokat a politikai pártokkal, hogy a múlt heti választások után sem Eisenkot blokkja, sem Benjamin Netanjahu miniszterelnök tömbje nem szerzett többséget az izraeli parlamentben, a Kneszetben. Eisenkotnak most 28 napja lesz arra, hogy megpróbálja megalakítani az új kormányt, amely időtartam szükség esetén további 14 nappal meghosszabbítható.
„Itt az ideje egy nemzeti szükségkormány megalakításának. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy méltónak bizonyuljunk”
– írta a korábbi vezérkari főnök az X-en.
Netanjahu jobboldali Likud pártja, valamint szélsőjobboldali és ultraortodox zsidó szövetségesei összesen 53 helyet szereztek a 120 fős Kneszetben, míg Eisenkot centrista Jasar pártja és a blokkjához tartozó három másik zsidó ellenzéki párt 48 mandátumhoz jutott. Két arab vezetésű szövetség, az Egyesült Arab Lista és a Közös Lista az arab szavazók kirívóan magas részvételének köszönhetően együttesen példátlan módon 19 helyet szerzett. Ez a mérleg nyelvévé teheti őket. Ugyanakkor egy kivételével az összes zsidó párt még a választások előtt megfogadta, hogy nem lép velük koalícióra a kormányalakítás érdekében.
Herzog közölte, hogy miután a hét folyamán az összes párttal egyeztetett, Eisenkotnak adja meg az első lehetőséget a kormányalakításra. Az elnöki hivatal közleménye szerint a döntésről Eisenkotot és Netanjahut is tájékoztatták. A közlemény szerint a megválasztott kneszet-képviselőkből álló delegációkkal folytatott konzultációkat követően Eisenkot 67, míg Netanyahu 46 ajánlást kapott a miniszterelnöki tisztségre.
Az elnök széles körű mérlegelési jogkörrel rendelkezik annak kiválasztásában, hogy kinek van a legnagyobb esélye a koalícióépítésre, és nem köteles a legtöbb mandátumot szerző párt vezetőjét megbízni. A választási eredmények három lehetséges forgatókönyvet vetítettek előre a kormányalakításra: egy Netanjahut és Eisenkotot is magában foglaló nemzeti egységkormányt; egy olyan jobboldali koalíciót, amelyben Netanjahu mellett Eisenkot blokkjának átszavazói vesznek részt, vagy egy Eisenkot vezette kormányt, amelyet az arab pártok kívülről támogatnak. Eisenkot és blokkjának tagjai – egyetlen képviselő kivételével – korábban elutasították a közös kormányzást az arab pártokkal, de sajtóhírek szerint nem kizárt egy esetleges megállapodás. Próbálkozhatna az ultraortodox pártokkal való egyezséggel is, de az szintén komoly akadályokba ütközne.
A pártokkal folytatott egyeztetések során Herzog kijelentette: az újabb választási forduló elkerülése és a stabil kormány megteremtése érdekében elvárja, hogy „a frakciók és képviselőik megértsék, a jelenlegi valóságban nem teljesíthető minden kötelezettségvállalás és ígéret”. A 2019 és 2022 közötti időszakban – amely az izraeli politika történetének egyik leginkább megosztott korszaka volt – öt különálló választást tartottak, miközben Netanyahu és riválisai újra meg újra képtelenek voltak az együttműködésre. (via BBC)