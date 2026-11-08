Az ellenzék vezetője alakíthat kormányt Izraelben

Izrael elnöke bejelentette, hogy Gadi Eisenkotot, az ellenzék vezetőjét bízza meg az új koalíciós kormány megalakításával. Jichák Herzog azt követően folytatott tárgyalásokat a politikai pártokkal, hogy a múlt heti választások után sem Eisenkot blokkja, sem Benjamin Netanjahu miniszterelnök tömbje nem szerzett többséget az izraeli parlamentben, a Kneszetben. Eisenkotnak most 28 napja lesz arra, hogy megpróbálja megalakítani az új kormányt, amely időtartam szükség esetén további 14 nappal meghosszabbítható.

Fotó: JACK GUEZ/AFP

„Itt az ideje egy nemzeti szükségkormány megalakításának. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy méltónak bizonyuljunk”

– írta a korábbi vezérkari főnök az X-en.

Netanjahu jobboldali Likud pártja, valamint szélsőjobboldali és ultraortodox zsidó szövetségesei összesen 53 helyet szereztek a 120 fős Kneszetben, míg Eisenkot centrista Jasar pártja és a blokkjához tartozó három másik zsidó ellenzéki párt 48 mandátumhoz jutott. Két arab vezetésű szövetség, az Egyesült Arab Lista és a Közös Lista az arab szavazók kirívóan magas részvételének köszönhetően együttesen példátlan módon 19 helyet szerzett. Ez a mérleg nyelvévé teheti őket. Ugyanakkor egy kivételével az összes zsidó párt még a választások előtt megfogadta, hogy nem lép velük koalícióra a kormányalakítás érdekében.

Herzog közölte, hogy miután a hét folyamán az összes párttal egyeztetett, Eisenkotnak adja meg az első lehetőséget a kormányalakításra. Az elnöki hivatal közleménye szerint a döntésről Eisenkotot és Netanjahut is tájékoztatták. A közlemény szerint a megválasztott kneszet-képviselőkből álló delegációkkal folytatott konzultációkat követően Eisenkot 67, míg Netanyahu 46 ajánlást kapott a miniszterelnöki tisztségre.

Az elnök széles körű mérlegelési jogkörrel rendelkezik annak kiválasztásában, hogy kinek van a legnagyobb esélye a koalícióépítésre, és nem köteles a legtöbb mandátumot szerző párt vezetőjét megbízni. A választási eredmények három lehetséges forgatókönyvet vetítettek előre a kormányalakításra: egy Netanjahut és Eisenkotot is magában foglaló nemzeti egységkormányt; egy olyan jobboldali koalíciót, amelyben Netanjahu mellett Eisenkot blokkjának átszavazói vesznek részt, vagy egy Eisenkot vezette kormányt, amelyet az arab pártok kívülről támogatnak. Eisenkot és blokkjának tagjai – egyetlen képviselő kivételével – korábban elutasították a közös kormányzást az arab pártokkal, de sajtóhírek szerint nem kizárt egy esetleges megállapodás. Próbálkozhatna az ultraortodox pártokkal való egyezséggel is, de az szintén komoly akadályokba ütközne.

A pártokkal folytatott egyeztetések során Herzog kijelentette: az újabb választási forduló elkerülése és a stabil kormány megteremtése érdekében elvárja, hogy „a frakciók és képviselőik megértsék, a jelenlegi valóságban nem teljesíthető minden kötelezettségvállalás és ígéret”. A 2019 és 2022 közötti időszakban – amely az izraeli politika történetének egyik leginkább megosztott korszaka volt – öt különálló választást tartottak, miközben Netanyahu és riválisai újra meg újra képtelenek voltak az együttműködésre. (via BBC)