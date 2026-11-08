Az olasz külügyminiszter szerint hackerek szivárogtatták ki a személyes adatait

Antonio Tajani olasz külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy kibervédelmi támadás érte: „kiberbűnözők” a dark weben tették közzé a személyes adatait, és a családját is megfenyegették.



Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

A politikus szerint a támadás hátterében Oroszország ukrajnai inváziójával kapcsolatos olasz álláspont áll. „Egy szuverén állam szabadságának védelme és a demokrácia melletti kiállás veszélyes ezeknek a bűnözői csoportoknak a szemében” – írta Tajani az X-en.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök teljes szolidaritását fejezte ki helyettesével, és a történtekért oroszpárti hackereket tett felelőssé. Meloni komoly aggodalmát fejezte ki a bizalmas adatok szivárogtatása miatt, és hozzátette, hogy az incidens ellen a lehető legnagyobb határozottsággal kell fellépni. (via BBC)