K-Monitor: Az alapfizetésén felül 73 millió forintot fizetett Ókovácsnak az Operaház

A K-Monitor vasárnap számolt be róla, hogy bíróság kötelezte a Magyar Állami Operaházat arra, hogy hozza nyilvánosságra Ókovács Szilveszter eddig titkolt kifizetéseit. A pert Meleghegyi Tamás József gazdasági szakember indította az Operaház ellen, miután nem voltak hajlandóak elárulni, hogy az intézmény egyes vezetői részére mennyi kifizetés történt az elmúlt években.

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Az adatok szerint Ókovács Szilveszter főigazgató 2021 és 2025 között több mint 73,4 millió forintot kapott az alapfizetésén felül a Magyar Állami Operaháztól. Meleghegyi a Klikk TV Mélyvíz című műsorában ismertette a K-Monitor segítségével kiperelt adatokat. A részletes kimutatás szerint Ókovács havi alapbére a 2021-es kétmillió forintról 2025-re 4,371 millióra emelkedett, ami 118,6 százalékos növekedés. A különböző jogcímeken kapott juttatásai a 2021-es 4,8 millió forintról 2025-re 13,6 millióra nőttek.

A kimutatás szerint Ókovács 2023-ban 33,432 millió forint többletjuttatást kapott, amelynek jelentős része, több mint 19 millió forint, szabadságmegváltás volt. Üzemanyag-térítés címén a vizsgált időszakban összesen 11 964 929 forintot fizettek ki neki. Meleghegyi számítása szerint ebből a benzin átlagárát figyelembe véve többször is körbe lehetne autózni a Földet az Egyenlítő mentén.

Az adatokból az is kiderült, hogy az Operaház vezetői egymásnak is jelentős juttatásokat fizettek ki. Ókovács a vizsgált időszakban 7,9 millió forint törzsgárdajutalmat kapott, helyettese pedig 9,4 milliót. A főigazgató-helyettes emellett 5,6 millió forint jutalomban is részesült. Munkaviszonyát – Ókovácséval együtt – szintén megszüntették: mint megírtuk, a főigazgatót november 2-án mentette fel Tarr Zoltán kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter. A döntést az intézmény átvilágításának megállapításaival indokolták. (via 24.hu)