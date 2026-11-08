K-Monitor: Az alapfizetésén felül 73 millió forintot fizetett Ókovácsnak az Operaház

A K-Monitor vasárnap számolt be róla, hogy bíróság kötelezte a Magyar Állami Operaházat arra, hogy hozza nyilvánosságra Ókovács Szilveszter eddig titkolt kifizetéseit. A pert Meleghegyi Tamás József gazdasági szakember indította az Operaház ellen, miután nem voltak hajlandóak elárulni, hogy az intézmény egyes vezetői részére mennyi kifizetés történt az elmúlt években.
Az adatok szerint Ókovács Szilveszter főigazgató 2021 és 2025 között több mint 73,4 millió forintot kapott az alapfizetésén felül a Magyar Állami Operaháztól. Meleghegyi a Klikk TV Mélyvíz című műsorában ismertette a K-Monitor segítségével kiperelt adatokat. A részletes kimutatás szerint Ókovács havi alapbére a 2021-es kétmillió forintról 2025-re 4,371 millióra emelkedett, ami 118,6 százalékos növekedés. A különböző jogcímeken kapott juttatásai a 2021-es 4,8 millió forintról 2025-re 13,6 millióra nőttek.
A kimutatás szerint Ókovács 2023-ban 33,432 millió forint többletjuttatást kapott, amelynek jelentős része, több mint 19 millió forint, szabadságmegváltás volt. Üzemanyag-térítés címén a vizsgált időszakban összesen 11 964 929 forintot fizettek ki neki. Meleghegyi számítása szerint ebből a benzin átlagárát figyelembe véve többször is körbe lehetne autózni a Földet az Egyenlítő mentén.
Az adatokból az is kiderült, hogy az Operaház vezetői egymásnak is jelentős juttatásokat fizettek ki. Ókovács a vizsgált időszakban 7,9 millió forint törzsgárdajutalmat kapott, helyettese pedig 9,4 milliót. A főigazgató-helyettes emellett 5,6 millió forint jutalomban is részesült. Munkaviszonyát – Ókovácséval együtt – szintén megszüntették: mint megírtuk, a főigazgatót november 2-án mentette fel Tarr Zoltán kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter. A döntést az intézmény átvilágításának megállapításaival indokolták. (via 24.hu)