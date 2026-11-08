Zelenszkij kemény lépéseket ígért az ukrán titkosszolgálatot érintő korrupciós botrány miatt

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij újabb személyi döntéseket ígért az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU), miután egy nagyszabású korrupciós botrány váltott ki közfelháborodást az országban.

Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A korrupcióellenes hatóságok a héten emeltek vádat több magas rangú biztonsági és rendvédelmi tisztségviselő ellen. A gyanú szerint az érintettek egy kiterjedt bűnszervezetet védelmeztek, amely csaló telefonos központokat működtetett, kábítószerrel kereskedett, valamint hamis pénzt és cigarettát állított elő az SZBU, a Nemzeti Rendőrség és a Legfelsőbb Ügyészség vezető munkatársainak segítségével. A hatóságok szerint egyes tisztségviselők emberrablások és egyéb erőszakos cselekmények megszervezésében is közreműködtek.

Zelenszkij esti beszédében „őszintén szégyenletesnek és teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az esetet. Rámutatott, hogy a háborús mindennapokkal küzdő lakosság körében különösen nagy felháborodást váltott ki az ügy.

„Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál már történtek elbocsátások emiatt, és további személyi döntések várhatók”

– jelentette ki az elnök, aki teljes körű vizsgálatot és eredményeket követelt.

Pénteken egy ukrán bíróság elrendelte az SZBU egy korábbi tábornokának letartóztatását, emellett két rendőrségi vezetőt és egy másik gyanúsítottat is őrizetbe vettek. Zelenszkij bejelentette: új törvényjavaslatot terjeszt elő, amely kötelezné az SZBU minden alkalmazottját vagyoni nyilatkozat tételére. A vagyonnyilatkozati rendszer kulcsfontosságú eszköze a korrupció elleni küzdelemnek Ukrajnában, amely elengedhetetlen lenne az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz és a nemzetközi pénzügyi támogatások folytatásához. (via Reuters)