A két szélsőséges, Le Pen és Mélenchon egyre jobban elhúz a francia közvélemény-kutatásokban

Édouard Philippe kampánya már azelőtt kifulladni látszik, hogy elindult volna Fotó: LOU BENOIST/AFP

Már csak 160 nap van hátra a francia elnökválasztás első fordulójáig és a legfrissebb, hétfőn publikált nagy közvélemény-kutatás szerint minden eddiginél jobban fel van adva a lecke a bal- és jobboldali, valamint a liberális polgári centristáknak. A Harris friss felmérése szerint ugyanis a szélsőjobboldali Marine Le Pen és a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon párosa egyre jobban elhúz a mezőnytől.

A hosszú ideje listavezető Le Pen jelenleg az első fordulós szavazatok 34-36 százalékára, míg Mélenchon 18-19 százalékra számíthat. Ez mindkettejük esetében néhány százalékos erősödést jelent, ami önmagában nem lenne jelentős, de közben annyit gyengült az össze potenciális üldözőjük, hogy az olló kinyílása már értelmezhető mértékű. Le Pen régóta masszívan vezet, de a második helyért a korábbi hónapokban papíron fej-fej melletti küzdelem folyt Mélenchon és a jobbközép-centrista Édouard Philippe ex-miniszterelnök között. Utóbbit most viszont már csak 11 és 14 százalék közé mérték, vagyis hirtelen 5-7 százalékkal van lemaradva Mélenchontól. A legerősebb nem szélsőséges baloldali jelölt, Raphaël Glucksmann EP-képviselő hasonló gyengülés után 11-13 százalékon áll.

A helyzet annyira fenyegető, hogy a jobboldali-jobbközép-centrista táborban felmerült az előválasztás ötlete is.

A francia elnökválasztáson hagyományosan sok jelölt indul. A verseny kétfordulós, a második körbe az első két helyezett jut be, így óriási szerepe van annak, hogy a kiesők kit támogatnak, illetve annak, hogy az egyes politikai oldalak színeiben ki lép vissza kinek a javára már az első fordulós szavazás előtt. A közvélemény-kutatások ezért alapvetően eltérnek a mindenhol máshol megszokottaktól, mivel egy rakás eltérő forgatókönyvre kell rákérdezni. Ezért van az, hogy a jelöltek neve mellett szokatlan módon nem egy szám, hanem kettő szerepel. Ezek azt mutatják, hogy az elképzelhető forgatókönyvek végigzongorázásakor mi volt a jelölt legjobb és leggyengébb szereplése. És ez még csak az első forduló előtti esélyeik vizsgálata. Külön kategória annak elemzése, hogy a második fordulóban kinek ki ellen mekkora az esélye. Ebben egyelőre egy világos tendencia látszik: La Pennek az összes elképzelhető második körös ellenfelet nézve messze Mélenchon ellen lenne a legjobb győzelmi esélye. Illetve még egy: La Pen e pillanatban bárkit legyőzne, a legerősebb kihívóját is relatíve simán.