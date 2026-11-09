Árhullám várható a Tiszán a sok eső miatt

Az elmúlt hónapok aszályos időszaka után holnaptól végre jelentős csapadék várható az országban, ez pedig a folyóink helyzetén is javítani fog kicsit, írja az idokep.hu.

A Tisza vízszintje Vásárosnaménynál az elmúlt hetekben rendkívül alacsonyan volt, folyamatosan a -200 cm és -230 cm közötti tartományban stagnált.

A valaha volt legkisebb vízállás a Tiszán Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A Hydroinfo legfrissebb előrejelzési adatai szerint azonban a várható csapadéknak köszönhetően jelentős árhullám indulhat el a Tiszán a következő napokban. A vízszint pár nap alatt több mint 300 centimétert fog emelkedni.

Bár ez a növekedés jelentős, az elért vízszint még messze elmarad az I. fokú védelmi készültségi szinttől.

Az Ipolyon is jelentős vízszint-emelkedés várható. Bár az elmúlt hetekben a folyó vízállása rendkívül alacsonyan, a 30–40 cm közötti tartományban stagnált. November 13-tól egy hirtelen, meredek emelkedés kezdődik: a vízszint 40 cm-ről gyorsan felugrik, és november 14-én éri el a csúcsát 250 cm körül, ezt követően viszont ismét apadás várható.