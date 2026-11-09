Beindított láncfűrésszel üldözte a borsodi férfi a 15 éves lányt, akit előzőleg megerőszakolt

A Sátoraljaújhelyi Járási Ügyészség minősített szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki erőszakkal szexuális cselekményt végzett egy tizenöt éves lánnyal, írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlott 2025 januárjában egy borsodi településen a családi házába vendégeket hívott. Ismerőse magával hozta egy férfi ismerősét és annak tizenöt éves barátnőjét.

Alkoholt fogyasztottak, a vádlott ittas állapotba került, a lányt a ház zárt verandájára hívta, ott szexuális ajánlatot tett. A sértett tiltakozott, de a vádlott az egyik kezével a háta mögött átnyúlva összefogta a két csuklóját, majd „a sérelmére szexuális cselekményt végzett”. A lány úgy tudott szabadulni, hogy a vádlott karjába harapott.

A sértett a barátjához szaladt, kérte, hogy hagyják el a lakást. A vádlott nem akarta elengedni, ezért a lány barátjával dulakodásba keveredett, egyszer megütötte.

Időközben a másik vendég élettársa megérkezett, ezt a helyzetet használta ki a fiatal lány és barátja arra, hogy kifussanak a házból.

A vádlott azonban követte őket, magához vett egy láncfűrészt, beindította, azzal fenyegetőzve hadonászott. A sértett egy utcai telefonfülkéből rendőri segítséget kért, majd egy közeli házba menekült.

Az ügyészség a büntetett előéletű, többszörös visszaeső vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy feltételes szabadságra se legyen bocsátható.