Élve megúszta az óceánjáró zongorista, kilenc órát töltött a vízben, mire megtalálták és kimentették

Kalifornia partjaitól 30 kilométerre, a Santa Catalina-sziget közelében két halász egy férfit talált az óceánban, akiről a hatóságok úgy vélik, már 9 órája lehetett a vízben.

A férfit stabil állapotban szállították kórházba, a személyazonosságát ugyanakkor még nem tisztázták egészében. A BBC híre szerint azt állította magáról, hogy a Royal Caribbean hajótárság óceánjárója, az Ovation of the Seas zongoristája. Az amerikai parti őrség közölte, vizsgálják a történteket.

Az egyik életmentő halász, Sean Norton szerint a férfi csak annyit mondott: „Köszönöm. Azt hittem, hogy meghalok.”

Tim Roth (középen) Az óceánjáró zongorista legendája című, Giuseppe Tornatore által rendezett filmben

Fotó: Photo12 via AFP

A Royal Caribbean szóvivője a BBC-vel annyit közölt, hogy minden támogatást megadnak a dolgozóiknak, ám magánéletük tiszteletben tartása jegyében további részleteket nem oszthatnak meg a nyilvánossággal.

A Newport Beach-i vízimentők arról számoltak be, hogy a férfi megmenekülésében fontos szerepet játszhatott, hogy az El Nino jelenségnek hála szokatlanul meleg az idén az óceán a térségben, a víz hőmérséklete ez idő szerint 24 Celsius-fokos.