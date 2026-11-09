Folytatódnak az orosz rakétacsapások, egyre durvul az áram-, a víz- és a fűtésdráma Ukrajnában

Súlyos helyzet alakult ki az ukrán városokban az orosz támadások nyomán az áram-, a víz- és a fűtésellátás terén, Kijevben, valamint Dnyipropetrovszk, Doneck, Herszon és Szumi megyékben a legrosszabbak az állapotok – írja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-bejegyzésére hivatkozva az MTI.

„Számos városunkban nagyon bonyolult a villamosenergia-, víz- és fűtésellátás helyzete” – írta Zelenszkij. Közölte, a közüzemi infrastruktúra problémáit megbeszélte Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. „Megállapodtunk abban, hogy az Európai Unió különleges vészhelyzeti segélyezési mechanizmust vezet be. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan biztosítsanak Ukrajnának forrásokat a legszükségesebb dolgokra” – részletezte.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen 2026. szeptember 22-én Fotó: HANDOUT/AFP

Az ukrán energiaügyi minisztérium is a kijevi és a Dnyipropetrovszk megyében kialakult villamosenergia-helyzetet nevezte a legkritikusabbnak.

A tárca szerint az energetikai infrastruktúra megrongálódása miatt 10 megye lakosságának egy része áram nélkül maradt. A felsorolás szerint ezek: Vinnica, Dnyipropetrovszk, Zsitomir, Kijev, Odessza, Poltava, Rivne, Harkiv, a Hmelnickij és Csernyihiv.

A legtöbb régióban óránkénti áramszüneti ütemterv van érvényben. (via MTI)