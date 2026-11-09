Hétdecis vodkásüveggel fenyegetőzött a vonatos rabló, 2050 forintot sikerült kaszálnia, de lefényképezték, majd utána le is kapcsolták

Üvegpalackkal fenyegette áldozatát egy 22 éves férfi, hogy megszerezze a pénzét a Budapest és Cegléd között közlekedő vonaton. A Police.hu cikke szerint a megfélemlített fiatal 2050 forintot adott át neki.

A 21 éves sértett Ceglédbercel felé utazott, amikor a férfi leült vele szemben. Pénzt kért tőle, majd miután visszautasította, egyre ingerültebben követelte, hogy mutassa meg a tárcáját. Egy társa is csatlakozott hozzájuk, aki azzal próbálta megnyugtatni a fiatalt, hogy a tárcáját nem akarják elvenni, csak a pénzére van szükségük.

A helyzet fenyegetővé vált: a 22 éves férfi közölte, hogy a nála lévő hétdecis palackkal veri meg, ha nem adja át a pénzét. A sértett félelmében 2050 forintot adott át. A két férfi Cegléden leszállt a vonatról, csakhogy a fiatalnak volt annyi bátorsága, hogy fényképet készítsen róluk.

A ceglédi rendőrök fokozott ellenőrzéseket tartottak a vasútállomáson és a környékén, így figyeltek fel a két férfira, akikről kiderült, hogy korábban mások sérelmére is követtek el hasonló bűncselekményeket, jellemzően vonatokon.

A rendőrök egy másik ügy miatt előállították, majd a sértett által készített fényképek alapján a vonaton elkövetett rablással is összefüggésbe hozták őket. Kiderült, hogy az egyik gyanúsított csak feltételesen volt szabadlábon, ez azonban – írja a Police.hu – nem tartotta vissza az újabb bűncselekmény elkövetésétől.

A rendőrök mindkettejüket őrizetbe vették, sőt: egyikük letartóztatását is elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság. A bűncselekmény minősítése: rablás.

A rabló:

A palack: