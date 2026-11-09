Medián: Újabb mélyponton a Fidesz, ismét nőtt a Tisza támogatottsága

A Medián legújabb, a HVG megbízásából készített felmérése szerint szeptember végéhez képest ismét nagyot zuhant a Fidesz támogatottsága, miközben enyhén nőtt a Tiszáé: a teljes népességben a kormánypártot választók aránya 55 százalékos, míg a Fidesz-szavazóké mindössze 16 százalék. A Fidesz támogatottsága több évtizedes mélyponton van, ilyen alacsonyan az 1990-es évek közepén volt utoljára. (A grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség, a pártot választók és a biztos szavazó pártválasztók adatai között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig.)

Ilyen szavazataránnyal egy „most vasárnapi” választáson feltehetően minden egyéni mandátumot megszerezne a Tisza, aminek vélhetően 160-162 képviselője lenne a parlamentben.

Szeptember végéhez képest a Fidesz a teljes népességben és a pártot választani tudók között 6-6, a biztos szavazók körében 7 százalékpontot esett. Ebből azonban nem a Tisza profitált (+1 százalékpont a teljes népességben, +3 és +4 százalékpont a pártot választók, illetve a biztos szavazók között), hanem inkább a Mi Hazánk (a teljes népességben +2 százalékpont, a pártot választók és a biztos szavazók között +3 százalékpont), de 3 százalékponttal nőtt a pártot választani nem tudók, illetve nem válaszolók aránya is.

Fotó: Bankó Gábor/444

A megkérdezettek többsége, 59 százalék mondta azt, hogy a dolgok alapvetően jó irányba mennek, szeptemberben 60 százalék, a nyári csúcson 67 százalék volt ez az arány, tehát enyhe csökkenés látszik. De így is kiugróan magas ahhoz képest, hogy a választás előtt utolsó, április elsején készített felmérésben csak a válaszadók 33 százaléka érezte úgy, hogy jó irányba ennek a dolgok.