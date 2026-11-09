Menesztették a Szegedi Tudományegyetem kancellárját

Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának, Fendler Juditnak a munkaviszonya, közölte a felsőoktatási intézmény a honlapján.

Az alapítói jogokat gyakorló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jóváhagyásával a fenntartó Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának, Fendler Juditnak a munkaviszonya 2027. január 3-mal megszűnik, az addig terjedő időre felmentést kapott a munkavégzés alól. A kancellári feladatok ellátására a kuratórium – szintén az alapító minisztérium jóváhagyásával – megbízott kancellárt nevez ki a július 31-ig tartó időszakra.

Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Fendler Judit neve akkor lett ismert, amikor októberben bement a Partizánba, ahol arról beszélt, miként próbálta távol tartani az SZTE-től azokat a kormányközeli vállalkozásokat, amik a takarítás, az étkeztetés vagy az informatika területén akartak megbízásokhoz jutni. Azt mondta, közben politikai megkereséseket és fenyegetéseket is kapott. Erről részletesen itt írtunk.

A modellváltásról a Szegeder.hu cikke szerint Fendler azt mondta, 2021 januárjában az egyetemi vezetés Palkovicstól garanciákat kért az autonómia megőrzésére. Fendler állítása szerint ő maga írt a miniszternek arról, hogy az alapítói jogokat ne adják át a kuratóriumnak. Azt mondta, az SZTE autonómiája nem változott, és az egyetem nem kapott olyan vagyont, mint más alapítványi intézmények. Gazdasági vezetőként kedvezőnek értékelte a modellváltást, mert szerinte az egyetem a saját céljai szerint tudott fejlődni.

A Szegeder.hu korábbi cikke szerint Fendler Judit a teljes egyetemi állománynak továbbította Orbán Viktor otthontámogatásról szóló levelét. A Partizánban azt mondta, az egyetem kapott egy kérést, hogy tájékoztassa a nagyjából négyezer érintett munkatársat. Szerinte a levelet a HR-igazgató nevében kellett volna kiküldeni, a feladó személyét azonban technikai kérdésnek tartja. A támogatásról úgy fogalmazott: „Egyébként szerintem teljesen fölösleges volt, ez az én magánvéleményem.”

Tavaly a szegedi háborúellenes DPK-gyűlésen bejátszottak egy rövid imázsvideót a kancellárról és az egyetemről. Erről azt mondta, a közmédia előző nap kereste meg egy, az egyetem fejlődéséről szóló interjúval. Nem tudott arról, hogy annak egy részletét másnap a rendezvényen is bemutatják. Az interjú egészét vállalhatónak tartotta, de a videó felhasználása „rosszul érintette”. Fendler és Rovó László rektor meghívást kapott a DPK-ba és a rendezvényre is, de elutasították, és az egyetem részéről senki sem vett részt az eseményen. (MTI)