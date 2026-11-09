Orbán Áront este a Gyorskocsi utcai fogdába vitték

bűnügy

A HVG fotósa lefényképezte, ahogy Orbán Áront este a Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtási intézetbe viszik. Orbán Viktor volt miniszterelnök öccsét hétfőn vették őrizetbe, miután a nyomozó hivatalok – a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) – embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében indítottak eljárást négy személlyel szemben.

Forrás

Az elfogásokról videó is készült, ezeken a gyanúsítottak nem ismerhetők fel. Eddig a hatóságok azt sem erősítették meg, hogy Orbán Áron is a gyanúsítottak egyike, erre korábban Magyar Péter miniszterelnök utalt, Orbán Viktor pedig erre reagálva adott ki közleményt arról, hogy valójában ő a célpont.

Orbán Áron őrizetbe vétele 2026. november 9-én.
Fotó: police.hu

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az ORFK közleménye szerint összesen négy helyszínen zajlottak elfogások és házkutatások: Budapesten, Fóton és Dunakeszin. Ezek során egy élettársi kapcsolatban lévő férfit és nőt, valamint két bűntársukat vették őrizetbe.

bűnügy gyorskocsi utca orbán áron Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal befolyással üzérkedés őrizetbe vétel orbán viktor embercsempészés nemzeti nyomozó iroda
Kapcsolódó cikkek

Egy férfit gyanúsítottak meg felbújtóként, összesen négy embert vettek őrizetbe az Orbán Áronhoz köthető ügyben

A nyomozó hatóságok embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében indítottak eljárást. Rendőrségi videók az őrizetbe vételekről.

Inkei Bence
bűnügy