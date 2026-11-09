Orbán Áront este a Gyorskocsi utcai fogdába vitték

A HVG fotósa lefényképezte, ahogy Orbán Áront este a Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtási intézetbe viszik. Orbán Viktor volt miniszterelnök öccsét hétfőn vették őrizetbe, miután a nyomozó hivatalok – a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) – embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében indítottak eljárást négy személlyel szemben.

Az elfogásokról videó is készült, ezeken a gyanúsítottak nem ismerhetők fel. Eddig a hatóságok azt sem erősítették meg, hogy Orbán Áron is a gyanúsítottak egyike, erre korábban Magyar Péter miniszterelnök utalt, Orbán Viktor pedig erre reagálva adott ki közleményt arról, hogy valójában ő a célpont.

Orbán Áron őrizetbe vétele 2026. november 9-én. Fotó: police.hu

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az ORFK közleménye szerint összesen négy helyszínen zajlottak elfogások és házkutatások: Budapesten, Fóton és Dunakeszin. Ezek során egy élettársi kapcsolatban lévő férfit és nőt, valamint két bűntársukat vették őrizetbe.