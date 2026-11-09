Egy férfit gyanúsítottak meg felbújtóként, összesen négy embert vettek őrizetbe az Orbán Áronhoz köthető ügyben

Közleményben számolt be az Országos Rendőr-főkapitányság a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) közös hétfői akciójáról, melyben Orbán Áron, Orbán Viktor öccse is érintett lehet. A nyomozó hatóságok embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében indítottak eljárást.

A közlemény azt írja, összesen négy helyszínen zajlottak elfogások és házkutatások: Budapesten, Fóton és Dunakeszin. Ezek során egy élettársi kapcsolatban lévő férfit és nőt, valamint két bűntársukat vették őrizetbe. Két helyszínen biztonsági okokból – mivel a lakásokban fegyverekre lehetett számítani – a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei hajtották végre az akciót.

„A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein számukra a vízumszerzésben közreműködtek az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, melyen közösen osztoztak. Ezen vízumok birtokában Vietnám elmaradott részéből érkeztek a külföldiek a schengeni övezetbe”

– fogalmaz a közlemény, mely kitér arra is, hogy az NNI a nőt és mind a három férfit anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja. A kihallgatások és a helyszíni nyomozati cselekmények még jelenleg is zajlanak. Az NNI valamennyi gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést tervez, az NVVH pedig egy férfit gyanúsított meg felbújtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel, de azt nem hozták nyilvánosságra, Orbán Áront melyik bűncselekménnyel gyanúsítják.

Ez az épület korábban Hadházy Ákos posztjában is szerepelt, mint Orbán Áron háza. Fotó: police.hu

Orbán Áron letartóztatásáról Magyar Péter Facebook-bejegyzésben is kitért, sajtóinformációkra hivatkozva. Később aztán Orbán Viktor is reagált az öccse elfogásáról szóló hírekre.

A rendőrség videói az őrizetbe vételekről:

A vietnámi ügyről korábban ebben a cikkünkben írtunk. (via Police.hu)